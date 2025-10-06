Un denunciante de una agresión sexual en un pueblo de Alicante declara en el juicio que se lo inventó por venganza

El denunciante de una presunta agresión sexual por parte de familiares de su entonces novia ha asegurado en el juicio que se lo inventó todo por venganza. Unos hechos ocurridos en la localidad alicantina de Els Poblets en noviembre de 2020 y enmarcados en el enfrentamiento de la víctima con la familia de la joven. No aprobaban esa relación, ya que ella era menor de edad. La vista oral ha comenzado este lunes en la Audiencia de Alicante con tres acusados en el banquillo, el padre de la menor, el hermano de éste y un yerno. Ninguno de ellos ha declarado todavía porque sus defensas han pedido fijar su interrogatorio para el final de la vista, inicialmente previsto para el miércoles. Aunque, dada la marcha del juicio, este martes podía quedar visto para sentencia.

Los hechos ocurrieron el 6 de noviembre de 2020. El denunciante había manifestado a la Guardia Civil que los acusados le habían golpeado propinándole patadas y puñetazos por todo el cuerpo, tras recriminarle la relación que tenía con la menor. La joven tenía 15 años y él 24. El hombre aseguró entonces que sus atacantes le llegaron a empalar con el palo de una escoba. Una grave acusación que motivó que los tres fueron acusados de un delito de agresión sexual y por el que se piden penas de once años de cárcel para cada uno.

En la sesión del juicio, se ha desdicho de todas las acusaciones y ha señalado que se lo inventó todo. Tan solo ha admitido que tuvo una pelea con el padre. "Él me empujó, yo le di tres golpes y él me los dio a mi", ha asegurado, repitiendo en varias ocasiones que "por miedo y por venganza, me lo inventé".

En aquellas fechas, la familia de la menor había puesto una denuncia contra él por abusos sexuales. Un juzgado había dictado una orden de alejamiento que le impedía acercarse a la joven. El enfrentamiento con la familia se produjo cuando se presentó en el domicilio de madrugada. Había venido desde Tomelloso, la localidad donde vivía la familia del denunciante, asegurando que su intención era "arreglar las cosas". Sobre las supuestas lesiones que le produjo la supuesta agresión anal aseguró que se debía a un problema de hemorroides, que es muy común entre todos sus familiares.

A lo largo del interrogatorio, la fiscal trató de incidir en los motivos de esa retractación. Sin embargo, a preguntas de uno de los abogados de la defensa, el letrado Francisco Galiana Botella, los testigos eran tajantes a la hora de negar que hubieran existido amenazas desde los acusados o de su entorno familiar. "Desde que ocurrió todo no he vuelto a hablar con ellos. Yo he hecho mi vida y ellos han seguido con la suya. Ellos están felices y yo igual", ha asegurado el denunciante.

Testigos

Otro de los testigos es el tío del denunciante y vecino de la familia de la menor. "Somos vecinos del pueblo de toda la vida", ha asegurado. Según su relato, su sobrino se había ido a vivir a casa con él enviado por su familia, para ver si enderezaban un poco su vida. Y fue en ese tiempo cuando empezó la relación con la menor. "Llegamos a un acuerdo con mi vecino para que él se marchara y volviera a casa", aseguró, pero su sobrino llegó a fugarse con la menor. "Una noche se presentó otra vez en el pueblo diciendo que quería arreglar las cosas y no tenía que haber venido", declaró. La noche de los hechos fue avisado de que su sobrino estaba en casa del vecino y allí le encontró con la Guardia Civil. Según dijo, uno de los agentes le comentó que "le habían dado una paliza muy gorda". La abuela del denunciante tampoco dejó bien parado al denunciante, al asegurar que era una persona con tendencia a mentir desde siempre.

En el juicio declaró también uno de los guardias civiles que intervinieron en los hechos. Según declaró habían acudido a la casa porque recibieron una alerta de que habían sorprendido a una persona robando en plena noche. "Estaban muy enfadados porque le habían dado su confianza a esta persona y le habían sorprendido robando", aseguró. Aunque estaba enrojecido, los agentes no apreciaron que estuviera sangrando. Según su versión, fue en el momento en que se lo llevaban al coche cuando el hombre les dijo lo que sus captores le habían hecho. Según su versión, no se hizo ningún registro, ni intervención en la vivienda para buscar restos biológicos de la supuesta agresión sexual.

Peritos

Para este martes, está prevista la declaración de los forenses que examinaron a la víctima. Aunque se ha renunciado a una buena parte de las pruebas periciales, todavía se desconoce si habrá tiempo para terminar en este día toda la prueba prevista, ya que aún faltan por declarar los acusados. Después sería el momento de los informes y que desde la Fiscalía se diga si se mantiene o no acusación por estos hechos.