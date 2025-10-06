Desmantelan un punto negro de venta de drogas en la Zona Norte de Alicante

La Policía Nacional ha desmantelado un punto negro de venta de drogas al menudeo en un domicilio de la Zona Norte de Alicante, desde donde se distribuían diversas sustancias estupefacientes, principalmente cocaína y hachís. El operativo policial ha dado como resultado la detención de dos jóvenes de 27 y 29 años por un delito de tráfico de drogas y la Policía ha intervenido más de un kilo de hachís, cocaína y marihuana.

La investigación policial partió a raíz de una información sobre un varón que, apoyado por sus familiares, se dedicaba a la venta y distribución de cocaína y hachís desde su domicilio en la Zona Norte de Alicante.

Dos viviendas

Los investigadores analizaron toda la información y, una vez identificado el varón encargado de la venta de sustancias estupefacientes, se realizaron diversas vigilancias en torno al domicilio investigado, con las que los agentes pudieron ubicar otro domicilio que era utilizado para la guarda de dichas sustancias.

Una vez constatado que el investigado utilizaba ambos domicilios tanto para realizar las transacciones de droga como para ocultar el dinero obtenido ilícitamente y la sustancia, se estableció un dispositivo policial con el que se llevaron a cabo dos registros domiciliarios, resultando detenidos dos varones por su participación en un delito de tráfico de drogas.

En los registros practicados se intervinieron 300 gramos de hachís, 16 gramos de cocaína, 75 bellotas de hachís con un peso total de 770 gramos, 38 gramos de marihuana, una balanza de precisión, una pistola de aire comprimido y diversos útiles de manipulación para la venta de sustancias estupefacientes.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del juzgado de guardia de Alicante.

El operativo policial llevado a cabo ha permitido erradicar un importante punto de venta de sustancias estupefacientes ubicado en la Zona Norte de Alicante.

Colaboración ciudadana