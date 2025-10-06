Una joven intenta embarcar en el ferry de Dénia a Baleares con 18 kilos de droga envasada al vacío

La Guardia Civil ha detenido en el puerto de Dénia a una joven de 21 años que pretendía embarcar en un ferry a Baleares con un coche donde ocultaba cerca de 18 kilos de hachís ocultos en su equipaje y envasados al vacío para tratar de no ser descubierta por el olor de la droga.

El pasado 22 de septiembre, durante un dispositivo realizado por los agentes de la Sección de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil destinados en el puerto de Dénia, cuya misión es prevenir y perseguir el contrabando, el fraude y el tráfico de drogas, detectaron un vehículo, con destino a Baleares, que levantó sus sospechas.

Los investigadores identificaron a la conductora y única ocupante del vehículo, detectando incoherencias entre la documentación presentada y los datos del coche, además de que carecía de seguro obligatorio.

Registro del coche

Ante estas irregularidades, se procedió a realizar un registro más exhaustivo, localizando en el interior del coche una bolsa de deporte donde había 17 paquetes envasados al vacío. Al analizar el contenido, comprobaron que la sustancia se trataba de hachís, arrojando peso total de 17,897 kilos, procediendo inmediatamente a la detención de la sospechosa.

La detenida, una mujer de 21 años, a la que se le imputa un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, fue puesta a disposición del juzgado de Instrucción número 2 de Dénia, que decretó su libertad con la imposición de medidas cautelares, entre ellas comparecencias periódicas y la entrega del pasaporte.

La Guardia Civil continúa con la investigación con el fin de esclarecer el origen y destino de la droga incautada.