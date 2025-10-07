Aprovecha su estancia irregular en España para recibir tratamientos médicos valorados en 9.000 € en Alicante

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un español de origen venezolano por favorecimiento de la inmigración ilegal y fraude a la Seguridad Social al empadronar a sus padres ilegalmente y facilitar su llegada a España mediante el uso fraudulento de dos cartas de invitación. La madre llegó enferma de Venezuela y en Alicante recibió tratamientos médicos por valor de más de 9.000 euros en la sanidad pública. La Policía ha abierto a los padres expedientes de infracción a la Ley de Extranjería por estancia irregular en España.

La investigación policial tuvo su inicio tras tener conocimiento los agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría Provincial de Alicante de que una persona estaría intentando traer a España de manera ilegal a unos familiares mediante el uso fraudulento de las cartas de invitación.

El investigado presentó una solicitud de dos cartas de invitación para dos hermanas y en la documentación figuraba junto a su empadronamiento también el de sus padres, por lo que había una clara intención de que tras llegar a España no cumplieran con el plazo máximo de estancia de 90 días que establece la carta de invitación, y que la intención real era la de quedarse definitivamente en España.

Los agentes realizaron una serie de gestiones con las que comprobaron que los padres del investigado, en la fecha que tenían como límite para abandonar España de regreso a su país, no lo habían hecho y que se encontraban en situación irregular en España, habiendo cometido una infracción grave de la Ley de Extranjería. Además, el investigado, al haber permitido y contribuido a ello, había cometido un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal.

Tratamiento médico

Por si esto fuera poco, en el transcurso de su estancia en España, y al permitir el investigado el empadronamiento de su madre en su domicilio, esta pudo solicitar la tarjeta sanitaria y posteriormente iniciar un tratamiento médico que ascendió a más de 9.100 euros, por lo que finalmente fue localizado y detenido por la presunta comisión de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y fraude a la Seguridad Social.

Los agentes de la UCRIF comprobaron que el detenido tendría la intención de repetir la comisión del delito cometido con sus padres, ya que había solicitado también dos cartas de invitación para sus dos hermanas.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Alicante.