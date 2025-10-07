La fiscal mantiene la acusación por agresión sexual a familiares de la exnovia en Els Poblets pese a que la víctima se retractó

A pesar de la retractación de la víctima, que dijo que se lo inventó todo, la Fiscalía de Alicante ha mantenido la petición de once años de cárcel a los tres acusados de agresión sexual en Els Poblets. El denunciante había tenido una relación sentimental con una menor de edad, familiar de los acusados y sostuvo en su día que sufrió la agresión porque ellos no lo aprobaban. Según la denuncia, luego retirada, los acusados le habrían empalado durante la paliza, hecho por el que se les acusaba de agresión sexual. Las defensas, entre las que se encuentra el abogado Francisco Galiana Botella, tan solo admiten una pelea, que sería constitutiva de un delito leve de lesiones que ya estaría prescrito. Las lesiones que presentaba la víctima no eran graves y durante la pelea se le rompió el teléfono móvil. La única lesión grave sería la derivada del supuesto episodio del empalamiento.

El juicio ha quedado visto para sentencia este martes en la Audiencia Provincial. Un día antes de lo previsto, ya que se ha renunciado a una buena parte de los peritos que estaban citados para esta jornada. Los acusados son el padre de la menor, un hermano de éste y un yerno.

Informes forenses

Los informes forenses no han arrojado mayor luz sobre la supuesta agresión sexual. El denunciante, al cambiar de versión, achacó a un problema de hemorroides las lesiones que presentaba. Los médicos forenses señalaron que sí que eran compatibles con ese problema, aunque tampoco se podía descartar que la agresión hubiera podido tener lugar. Más tajante ha sido el informe de otro perito aportado por las defensas que ha explicado que necesariamente la agresión tal y como estaba descrita en la denuncia inicial tendría que haber causado unas lesiones mucho más graves de las que presentaba el denunciante. No en vano; este perito recordó que el empalamiento era un método de tortura empleado durante la Edad Media.

Los hechos ocurrieron el 6 de noviembre de 2020. El denunciante había manifestado a la Guardia Civil que los acusados le habían golpeado propinándole patadas y puñetazos por todo el cuerpo, tras recriminarle la relación que tenía con la menor. La joven tenía 15 años y él 24. Al inicio del juicio el lunes, se desdijo de todas las acusaciones y señaló que se lo inventó todo. Tan solo admitió que tuvo una pelea con el padre de la joven. "Él me empujó, yo le di tres golpes y él me los dio a mi", ha asegurado, repitiendo en varias ocasiones que "por miedo y por venganza, me lo inventé".

Ante las sospechas de que detrás de este cambio de versión podía existir algún tipo de coacción o de amenazas, desde el Ministerio Público se ha optado por mantener la acusación contra los tres implicados. La familia del denunciante y el propio perjudicado han negado la existencia de esas amenazas. “Desde que ocurrió todo no he vuelto a hablar con ellos. Yo he hecho mi vida y ellos han seguido con la suya. Ellos están felices y yo igual", aseguró el denunciante. Al inicio de la vista llegaron a personarse efectivos de la Guardia Civil ante el temor de que pudiera haber enfrentamientos entre las dos familias. Sin embargo, la presencia no fue necesaria, ya que no llegó a haber incidente de ningún tipo. La relación sentimental del denunciante con la menor se produjo durante los meses en que éste estuvo viviendo en casa de su tío en Els Poblets, que había sido vecino de varios años con la familia de esta.