La Fiscalía pide ocho años de internamiento a los dos menores acusados del crimen machista de Cloe en Orihuela Costa

Los dos menores acusados de matar a la joven Cloe en Orihuela se enfrentan a una pena de ocho años de internamiento, así como otros cinco años de libertad vigilada. Esta es la pena que reclaman tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejerce la familia de la víctima por un delito de asesinato. El juicio por este crimen de violencia machista se celebrará el próximo noviembre en una vista repartida en distintos días del mes y en los que declararán tanto los dos acusados como el entorno de la menor, así como los agentes de la Guardia Civil que llevaron la investigación.

Todas las partes han sido convocadas este martes en la Fiscalía de Menores a fin de plantear la posibilidad de una conformidad, dada la contundencia de las pruebas que se acumulan contra los dos acusados. A la sede judicial estaban citadas las dos defensas, los abogados Encarnación Obdulia Martínez e Iván Rodríguez Lorente, así como el letrado de la acusación particular, Juan Carlos Fuentes. Sin embargo, las dos defensas han rechazado cerrar acuerdo porque las acusaciones no están dispuestas a aplicar rebaja alguna, aunque los dos procesados admitan los hechos. A ambos se les reclama la misma pena, que es lo máximo que se puede pedir dentro de la jurisdicción de menores. Fuentes cercanas a las defensas señalaron que se habrían planteado un acuerdo si se les hubiera ofrecido alguna rebaja en la petición de condena. A los dos se les pide exactamente la misma pena, sin contemplar atenuante alguna.

La joven de 15 años de edad murió asesinada el 24 de noviembre del año pasado en Orihuela Costa, la víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer. A pesar de la gravedad de sus heridas, la joven logró levantarse en busca de ayuda hasta la casa de su hermano. Este la trasladó con urgencia al hospital de Torrevieja, pero allí no pudieron hacer nada por su vida. Desde el primer momento, el exnovio de Cloe fue el principal sospechoso y acabó detenido a las pocas horas.

Sin embargo, la investigación reveló que había un segundo implicado que le ayudó a cometer el asesinato, aunque no fue detenido hasta el pasado marzo, cuatro meses después, cuando los agentes de la Guardia Civil habían reunido suficientes indicios contra él.

Un crimen machista

La investigación apunta a que a la joven fue degollada mientras otro implicado le agarraba del cuello. Los dos acusados se culpan entre sí del asesinato y el exnovio de la joven incluso llegó a deslizar que se trató de un ajuste de cuentas por deudas de drogas. Las acusaciones son tajantes al concluir que se trató de un crimen de violencia machista, en el que la pareja de la menor asesinada arrastró a su amigo a ayudarle a cometer el asesinato. Según las acusaciones, el móvil del crimen fue una venganza del exnovio al no poder soportar que ella le hubiera dejado.

Fuentes judiciales confirmaron a este diario que hay abierta otra causa al exnovio de Cloe en los juzgados de menores por los presuntos malos tratos a los que la sometió durante la relación. A lo largo de la instrucción, la familia de Cloe ha tratado de limpiar su nombre y recalcar que la joven no fue víctima de ninguna mafia, sino de un exnovio celoso que no pudo soportar la ruptura.

El crimen conmocionó a la población y a lo largo de todo este año se han celebrado distintos actos de homenaje a la víctima. Los dos sospechosos estudiaban en el mismo centro que la joven asesinada, el IES Playa Flamenca. El presunto cómplice era compañero de clase de Cloe en cuarto de ESO, mientras que la expareja estudiaba Formación Profesional en el turno de tarde tras haber abandonado el Bachiller. El supuesto cómplice declaró que el exnovio de la joven le convenció para participar en el crimen, prometiéndole que sería más aceptado dentro del grupo y tendría más popularidad si le ayudaba.

La pena que se reclama para ambos es la máxima prevista para los delitos graves cometidos por jóvenes de entre 14 y 17 años. Cuando ambos hayan alcanzado la mayoría de edad, seguirán cumpliendo la condena en un centro de menores hasta el máximo de los 23 años de edad, según prevé la Ley del Menor. Los dos permanecen internados de manera preventiva en régimen cerrado desde su detención por su presunta participación en el asesinato.

Una de las principales pruebas contra ellos fueron los mensajes que se intercambiaron por WhatsApp en los que planificaban el crimen. Aunque los acusados estaban confiados de que habían cubierto su rastro usando mensajes efímeros que se borraban una vez leídos, la Guardia Civil logró recuperar estas comunicaciones y reconstruir las conversaciones que mantuvieron en esas fechas. A estos mensajes incriminatorios, se unen las pruebas biológicas, con el hallazgo de restos de ADN de la víctima en objetos requisados a los acusados. En el caso del presunto cómplice, se encontraron restos de sangre en un patinete, unos guantes, un casco y una zapatilla.

Con ests vista oral, el caso del asesinato de Cloe podría quedar visto para sentencia antes de que llegue diciembre y antes de que se cumpla un año del crimen.