Herida leve en un atropello en Alicante una mujer de 87 años en silla de ruedas

Una mujer de 87 años que se desplazaba en una silla de ruedas eléctrica ha resultado herida leve en un accidente de tráfico al ser atropellada en un paso de peatones en el barrio de San Blas en Alicante, según han informado fuentes municipales.

El accidente ha ocurrido a última hora de la mañana de este martes en un paso de cebra de la intersección de las calles Pintor Gisbert y Cardenal Belluga.

Por causas que investiga la Policía Local de Alicante, la mujer herida, que se desplazaba en una silla de movilidad reducida, ha sido atropellada en un paso de peatones y ha sufrido lesiones leves.

La víctima ha quedado tendida en la calzada y varias personas la han atendido hasta la llegada de una ambulancia, cuyos sanitarios la han auxiliado y han procedido a su evacuación a un centro hospitalario.