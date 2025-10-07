Herida leve en un atropello en Alicante una mujer de 87 años en silla de ruedas
La Policía Local investiga las circunstancias del accidente de tráfico ocurrido en un paso de peatones del barrio de San Blas
Una mujer de 87 años que se desplazaba en una silla de ruedas eléctrica ha resultado herida leve en un accidente de tráfico al ser atropellada en un paso de peatones en el barrio de San Blas en Alicante, según han informado fuentes municipales.
El accidente ha ocurrido a última hora de la mañana de este martes en un paso de cebra de la intersección de las calles Pintor Gisbert y Cardenal Belluga.
Por causas que investiga la Policía Local de Alicante, la mujer herida, que se desplazaba en una silla de movilidad reducida, ha sido atropellada en un paso de peatones y ha sufrido lesiones leves.
La víctima ha quedado tendida en la calzada y varias personas la han atendido hasta la llegada de una ambulancia, cuyos sanitarios la han auxiliado y han procedido a su evacuación a un centro hospitalario.
Suscríbete para seguir leyendo
- El mejor caldo con pelotas de Alicante se prepara en este restaurante de la Vega Baja
- ¿Nueva dana en Alicante? La Aemet alerta de posibles lluvias intensas para el puente de octubre
- La factura millonaria de la contaminación por el enterramiento ilegal de basura en 500 hectáreas agrícolas de Orihuela
- El Constitucional confirma la absolución de Miguel López por el asesinato de su suegra
- Una tortilla de patatas sin cebolla se alza como la mejor de España en Alicante Gastronómica
- Un paseo con límites: la frontera que separa la playa de San Juan y El Campello
- Las construcciones ilegales llegan a San Vicente: una parcela dividida en 17
- Sumar años de cotización por cuidar a tus hijos ya es posible: hasta 5 años más para tu pensión