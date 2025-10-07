Sorprenden a dos personas con cien kilos de uva robada en Monforte del Cid

La Guardia Civil y la Policía Local de Monforte del Cid han investigado a dos hombres de 36 y 27 años y nacionalidad española que fueron sorprendidos cuando intentaban sustraer cien kilogramos de uva en un viñedo de la localidad.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Seguridad 2025/26 para la protección de la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, con Denominación de Origen Protegida.

Coincidiendo con el inicio de la campaña de recolección de la uva de mesa con Denominación de Origen Protegida Uva Embolsada del Vinalopó, los agentes aumentan la vigilancia específica en los viñedos productores, asentados en siete localidades de la provincia alicantina (Agost, Aspe, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Novelda y La Romana). El objetivo es prevenir los delitos asociados a su recolección, ya que, al poseer un precio más elevado en el mercado, es un producto codiciado por la delincuencia especializada.

Por ello, tras detectar un leve incremento de delitos de robo de este producto en la localidad de Monforte del Cid, el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Ibi y la Policía Local de esa localidad establecieron una serie de dispositivos de vigilancia y control en la zona para localizar a los presuntos responsables.

Intervención

Así, sobre las nueve de la noche del pasado 22 de septiembre localizaron un vehículo sospechoso en un viñedo del término municipal de Monforte del Cid. Los agentes recorrieron la zona hasta que hallaron a dos hombres que estaban robando y cargando uva en el vehículo avistado, logrando frustrar el hurto.

Los autores eran dos hombres de 27 y 36 años que se desplazaron desde Elda para cometer el delito y ya poseían antecedentes por hechos similares.

Los ladrones fueron investigados por un delito de hurto y las diligencias fueron puestas a disposición de los juzgados de Novelda, competentes por razón de territorio. La intervención permitió recuperar 100 kilogramos de Uva Embolsada del Vinalopó, de la variedad "Doña María", mercancía que fue entregada a su legítimo propietario.

La economía de la comarca del Vinalopó ha estado ligada tradicionalmente al cultivo de esta fruta, tanto como uva de mesa, como para la producción de vino. La uva de mesa con DOP Uva Embolsada del Vinalopó es un producto de considerable relevancia para la provincia de Alicante y desde hace 14 años la Guardia Civil de Alicante creó un plan de seguridad específico para la protección de esta fruta, encuadrado dentro de la orden de servicio 20/2011 que establece el plan contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas, actuación que se lleva a cabo con la colaboración de las Policías Locales de los municipios productores.