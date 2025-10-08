Arrestado por cerca de 40 robos en vehículos en Crevillent, Ibi, Altea y l'Alfàs del Pi

La Guardia Civil ha detenido en Crevillent a un joven de 24 años como presunto autor de 38 delitos cometidos en distintas localidades de la comarca de la Marina Baixa, l’Alcoià y el Baix Vinalopó, la gran mayoría relacionados con robos y daños en el interior de vehículos, además de un robo con violencia e intimidación a un trabajador de un mercadillo y la sustracción de un turismo.

La investigación se inició el pasado mes de mayo tras detectarse un incremento de robos en el interior de vehículos en Crevillent. Las pesquisas del Área de Investigación de la Guardia Civil de esta localidad permitieron identificar un patrón común y, a través de las pruebas recabadas, relacionar los hechos con un mismo individuo que ya había sido detenido anteriormente por delitos similares.

Durante los meses de seguimiento del caso y estudio de las evidencias, los agentes lograron vincular al sospechoso con un total de 38 hechos delictivos cometidos en Crevillent, Ibi, l'Alfàs del Pi, Altea y El Albir.

Entre los delitos esclarecidos tambien se encuentra un robo con violencia e intimidación ocurrido el pasado 6 de julio en un mercadillo de l'Alfàs del Pi, donde el presunto autor empleó un arma blanca para intimidar a un trabajador, causándole lesiones leves al ser sorprendido mientras sustraía mercancía.

Detención

El 25 de septiembre, una vez localizado el sospechoso, la Guardia Civil procedió a su detención en Crevillent, quedando así finalizada la investigación.

El detenido, un joven de 24 años al que se le imputan los delitos de robo con violencia e intimidación con arma blanca, sustracción de turismo, robos en interior y daños en vehículos, fue puesto a disposición del juzgado de Instrucción número 1 de Elche, que decretó su libertad con medidas cautelares.