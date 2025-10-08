Cobra 3.000 euros por unas placas solares en Alicante y desaparece sin instalarlas
La Policía Nacional detiene a un hombre por estafar a un ciudadano que contrató los servicios de una empresa y le engañaron
La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un varón de 36 años como presunto responsable de un delito de estafa tras haber sido contratado para la instalación de unas placas solares en una vivienda y no colocarlas después de recibir un adelanto de 3.000 euros. El dinero era para la compra de materiales y el instalador desapareció y no llevó a cabo el trabajo.
La víctima fue recomendada por un conocido suyo para que contactase con la empresa de la que era administrador el arrestado, puesto que tenía la intención de instalar placas solares en el domicilio.
Tras el contacto, se reunieron en la nave de la empresa del detenido, donde el perjudicado recibió un presupuesto de 6.735,43 euros por el trabajo que se tenía que realizar. La víctima aceptó el presupuestos y sus condiciones, debiendo abonar antes del inicio de los trabajos la mitad del dinero por adelantado para la compra de materiales.
Por tal motivo, la víctima emitió tres transferencias bancarias de mil euros cada una a la cuenta de la empresa que le proporcionó el instalador, quedando a la espera del inicio de la obra.
Excusas
Pasados unos días, contactó con el instalador para interesarse por el inicio de las obras, recibiendo excusas en esa ocasión y en las posteriores ocasiones en las que consiguió contactar con él, hasta que finalmente dejó de responderle a las llamadas, siéndole imposible volver a contactar por ningún medio.
Llegado este punto, el perjudicado decidió interponer una denuncia en la Policía Nacional, haciéndose cargo de la investigación los agentes especializados en estafas de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante (UDEF).
Los investigadores, tras las gestiones de investigación tendentes a la averiguación de la identidad del instalador, lo localizaron y detuvieron como presunto responsable del delito denunciado.
