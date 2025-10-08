Un error procesal de la fiscal lleva a absolver a un acusado de abusar de una joven con discapacidad en Pilar de la Horadada

Un error procesal de la fiscal ha provocado la absolución de un acusado de abusar de una joven con discapacidad en Pilar de la Horadada, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Aunque el procesado, al que se pedían ocho años y seis meses de prisión, admitió en su día haber tenido una relación consentida con la víctima, en el juicio se acogió a su derecho a no declarar y guardó silencio. Para estos casos, las partes tienen la opción que se lean sus anteriores declaraciones. Sin embargo, la fiscal no lo pidió en este caso y eso ha forzado a que su testimonio anterior no haya podido ser valorado como prueba. Tras detectarse contradicciones en el relato de la víctima y de su hermana, la Sección Séptima de la Audiencia de Alicante desplazada a Elche concluye que, ante las dudas, procede la absolución del acusado. A esto se une que la sala ha valorado que el hecho de que, aunque la víctima padeciera una discapacidad intelectual leve, eso no implicaba que no tuviera capacidad para prestar un consentimiento válido para mantener relaciones sexuales.

Los hechos ocurrieron la noche del 23 de octubre de 2021, en una cena en casa de la víctima, de 21 años de edad. El acusado era amigo de la hermana de esta y esa noche le había invitado a cenar en el domicilio de ambas en Pilar de la horadada junto con otro amigo. Tras la cena se trasladaron a un terreno anexo al domicilio, donde había un almacén y una piscina. Cuando el amigo de las hermanas se marchó, el acusado y la víctima se quedaron a solas. El tribunal considera que no ha quedado acreditado que en ese breve espacio de tiempo el acusado aprovechará para tener relaciones sexuales con la víctima ni en el cuarto de baño, ni el salón de la vivienda, tal y como la joven denunció. Durante el juicio el acusado se declaró inocente y se acogió a su derecho a no declarar, manifestando que solo iba a contestar a las preguntas de su defensa, el abogado Juan Bautista Díaz de Corcuera Bilbao, que no formuló preguntas. Durante la instrucción de la causa había asegurado que tuvo una relación consentida con la víctima, aprovechando que se habían quedado solos en la vivienda cuando se marchó la hermana. Sin embargo, al no haberse planteado que se leyera esta declaración, no ha podido ser valorada como prueba.

Relatos contradictorios

La sala ha encontrado numerosas contradicciones en el relato de la víctima, en las distintas comparecencias que ha venido prestando a lo largo del procedimiento. En un primer momento, a los médicos del hospital de Torrevieja aseguró que no había habido penetración y que el acusado solo le intentó bajar la ropa. Con ese argumento se negó a ser reconocida esa misma noche. Una versión que después cambió cuando presentó la denuncia, donde narra que el acusado la penetró hasta en dos ocasiones, momento en el que ella se quedó en blanco y sin poder reaccionar. El tribunal considera que hay numerosas contradicciones en los distintos relatos que ofrece la víctima sobre cómo se producen las penetraciones. Unas primero en el lavabo, otras en el salón. Todo terminó porque la hermana les sorprendió en el sofá en pleno acto sexual, ante lo que ambos salieron corriendo y se vistieron. Sin embargo, la hermana tras haber declarado que los pilló juntos al volver y que ella estaba en blanco, más tarde en el interrogatorio aseguró que no recordaba lo que pasó ni cómo se los encontró. El tribunal incide en que, aunque en lo esencial el relato de la víctima se ha mantenido, hay contradicciones y ambigüedades lo que hace que carezcan de credibilidad subjetiva.

"Dadas las contradicciones, desconocemos si los hechos han ocurrido como narra la denunciante , y ponemos en duda la existencia de la relación sexual", asegura la sentencia.

Durante el juicio, la Fiscalía pidió que se determinara el alcance de la enfermedad de la víctima y si esta le impedía dar un consentimiento valido para tener relaciones sexuales con el acusado,. Una petición que para el tribunal tampoco merece una acogida favorable. La denunciante padece una retraso mental leve-moderada. Los peritos manifestaron que la discapacidad limitaba su capacidad de comprensión del riesgo, su juicio crítico y su capacidad de reacción. Por su parte, en el informe psicológico sobre la veracidad del testimonio y a la capacidad de influir, no concreta la edad mental de la paciente, lo que choca con la declaración en la vista de la perito, que manifestó en el juicio que tenía una edad mental entre 7 ó 8 años, hecho que no se ve reflejado en ninguno de los informes.

Los magistrados concluyen que la víctima "pese a su minusvalía psíquica, tiene habilidades sociales que le permiten desenvolverse en diferentes planos. Sobre su desenvolvimiento en el plano sexual, los informes no han constatado la abolición de sus facultades para discernir en ese ámbito", motivo por el que descartan que no pudiera prestar un consentimiento válido. En este sentido, recuerdan que acusado y víctima se habían conocido ese mismo día por lo que éste tampoco podía saber nada sobre esta discapacidad.