Buscan testigos de una brutal paliza de veinte personas a un joven 18 años junto a una discoteca en Alicante

Familiares y amigos de un joven de 18 años que ingresó en la UCI de un hospital tras sufrir el pasado fin de semana una brutal paliza de una veintena de personas en las inmediaciones de la discoteca Magma en Alicante están solicitando ayuda en redes sociales para buscar testigos que puedan aportar datos a la Policía Nacional para esclarecer la agresión.

Los especialistas de la Unidad de Delincuencia Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante se han hecho cargo del caso y desde el día de los hechos realizan gestiones para tratar de identificar y detener a los autores de la brutal paliza. Además del joven ingresado en la UCI, otro amigo suyo fue golpeado, pero no sufrió lesiones tan importantes.

Los hechos sucedieron la madrugada del pasado domingo cerca de la discoteca Magma y del establecimiento Supercor en la Albufereta. La madre del joven agredido ha sido la que ha difundido un mensaje de petición de ayuda en redes sociales, del que se han hecho eco miles de personas en pocas horas desde su publicación este miércoles. En dicho mensaje, la madre relata que "nuestro hijo fue salvajemente agredido por una veintena de energúmenos cuando volvía a casa".

La brutal agresión se produjo después de que la víctima se parase con sus amigos "a prestar su ayuda a una chica que encontraron llorando, sentada en el suelo". En ese momento, de forma repentina, "y sin darle opción a explicar que simplemente trataba de ayudar, se le abalanzaron encima la supuesta pareja de la chica y sus amigos".

Inconsciente en el suelo

El joven cayó al suelo de un puñetazo y quedó inconsciente en el suelo a causa del golpe sufrido en la caída. Una vez en el suelo, "no contentos con derribarlo de un puñetazo y dejarlo inconsciente", los agresores estuvieron "pateándole la cabeza, ya inerte en el suelo, durante interminables minutos", explica la madre de la víctima.

A causa de la brutal paliza, "nuestro hijo sigue en estos momentos internado en la UCI, con severos daños cerebrales que probablemente le dejarán secuelas", según el mensaje difundido este miércoles.

La familia del joven lanza una petición de ayuda a cualquier persona que estuviera en las inmediaciones de la discoteca Magma Club la madrugada del sábado al domingo 5 de octubre y presenciara esta agresión. "Agradeceremos cualquier información que pudiera ayudar a identificar a los atacantes", señala la madre, quien indica a los posibles testigos que se pongan en contacto con la Policía Nacional.

"Si estos salvajes no son detenidos y pagan por su crimen, mientras sigan campando a sus anchas, la próxima víctima inocente podrías ser tú, o tu hermano, o tu familiar o amigo", concluye el mensaje de la familia difundido por la madre.

Comunicado de Magma

La petición de ayuda de la madre ha recibido en redes sociales cientos de mensajes de solidaridad, entre ellos un firmado por la dirección del Grupo Magma, donde lamentan lo ocurrido, le muestran su apoyo y desean "una pronta y completa recuperación para su hijo".

Desde la discoteca le indican a la familia del joven que están en contacto "con la Policía Nacional para facilitar toda la información y los medios técnicos a nuestro alcance, con el objetivo de colaborar activamente en la investigación y ayudar a identificar a los responsables de esta agresión".

El comunicado añade que "nos entristece enormemente que hechos como este puedan producirse y queremos reafirmar nuestro compromiso constante con la seguridad de todos los clientes y trabajadores. Invertimos de forma continua en medidas y protocolos destinados a garantizar que nuestros espacios sean entornos seguros".