Dos detenidos por apropiarse de vehículos de alta gama en Alicante y estafar 400.000 euros

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a dos personas de 46 y 50 años al desmantelar una trama delictiva dedicada a la apropiación indebida de vehículos de alta gama y causar un perjuicio de más de 400.000 euros.

Los detenidos, el gerente de una empresa de compraventa de vehículos y una mujer que actuaba de testaferro, han sido acusados de ocho delitos de apropiación indebida, 12 delitos de estafa y nueve delitos de falsedad documental sobre 20 vehículos de alta gama, según ha informado este jueves la Comisaría Provincial.

Según la investigación del Grupo de Tráfico Ilícito de Vehículos de la Policía Judicial de Alicante, los detenidos utilizaban empresas de compraventa de vehículos ofreciéndose como intermediarios para la venta de vehículos de alta gama, los cuales, una vez en su poder, se transferían a terceras personas sin conocimiento de su titular y falsificando para ello los documentos. El dinero obtenido en las ventas se lo quedaban y no lo remitían a la empresa propietaria.

Denuncia en Málaga

La bautizada como "operación Iris Business II" se puso en marcha tras la denuncia del gerente de una empresa de Málaga dedicada a la compraventa de vehículos. En dicha denuncia se daba cuenta de la comisión de los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y estafa por parte del gerente de otra empresa del mismo sector con sede en Alicante.

En dicha denuncia, el denunciante manifestaba haber alquilado a dicho varón un vehículo de alta gama y una vez expirado el contrato no había sido devuelto por esta persona, si bien, lejos de hacerle entrega del vehículo y pagar la cuantía por el alquiler del mismo, el denunciante recibió la llamada de una tercera persona para solicitarle la documentación original del vehículo, ya que se lo había comprado al varón denunciado y tenía que realizar el cambio de titularidad.

Al hilo de la investigación, los agentes comprobaron que el varón denunciado se había apropiado además de una serie de vehículos propiedad de la misma empresa denunciante, llegando incluso a realizar el cambio de titularidad de alguno de ellos.

Dichos vehículos, tras un contrato formalizado entre ambas partes, fueron entregados a la empresa denunciada con el fin de que fueran expuestos y vendidos en sus instalaciones a terceras personas. Pasado un tiempo, el denunciante tuvo conocimiento de la venta de varios de ellos por parte de la empresa depositante, por lo que esperó a recibir el precio pactado de la venta de cada uno de los vehículos.

Apropiación del dinero

Sin embargo, pese a que los vehículos fueron vendidos a distintos particulares y los compradores de los mismos pagaron el precio a la empresa depositaria/vendedora, la mercantil de Málaga, propietaria de los vehículos, no recibió cantidad alguna por las operaciones de compraventa formalizadas en Alicante.

Los agentes pudieron determinar que el "modus operandi" del principal investigado siempre era el mismo. A través de sus empresas, establecía los contactos necesarios del gremio automovilístico, ofreciéndose como intermediario en la compraventa de vehículos de alta gama a cambio de una comisión por la venta de los mismos.

Una vez disponía de estos vehículos, los mismos adquirían diversos destinos. La mayoría eran transferidos a terceras personas sin conocimiento de su titular y falsificando para ello los contratos de compraventa. Una vez vendidos, se apropiaba de la totalidad del dinero abonado por su venta, sin aportar cantidad alguna a su propietario como estaba establecido en el contrato de comisión de venta formalizado entre ambas empresas.

Todo ello generaba una serie de deudas en torno a un mismo vehículo, así como un perjuicio a terceras personas, compradores que acababan siendo estafados, perdiendo su dinero y el vehículo, creándose un entramado de perjudicados en torno a un mismo vehículo.

En la fase operativa de la investigación, se llevó a cabo la detención del principal investigado por su participación en los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y estafa, a su vez, los agentes detuvieron a una mujer por los mismos delitos la cual actuaba de testaferro del varón detenido.

Se les atribuye un total de ocho delitos de apropiación indebida, 12 delitos de estafa y nueve delitos de falsedad documental sobre 20 vehículos de alta gama. El perjuicio causado por estos delitos supera los 400.000 euros.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Alicante.