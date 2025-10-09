Tres opositores a la Policía Nacional atrapan a un ladrón que huía de un robo en Alicante

Podrían haber mirado para otro lado o simplemente quedarse de brazos cruzados mientras un menor seguía al autor de un robo en el comercio de su familia en Alicante. No lo hicieron y su decidida intervención dejó en evidencia la vocación de servicio público que tienen. Nacho, Pau y Antonio son tres jóvenes que aspiran a ingresar en la Policía Nacional y el pasado martes interceptaron a un ladrón que sustrajo con violencia en un comercio un cable de cargador de móvil de 18,95 euros y lo retuvieron hasta la llegada de unos agentes que lo detuvieron, pese a que mostró gran resistencia.

El arrestado es un varón ucraniano de 38 años, en situación irregular en España y sin antecedentes hasta la fecha. La Policía le ha denunciado por delitos de robo con violencia, resistencia grave y desobediencia.

La intervención se produjo el pasado martes sobre las cinco y media la tarde, cuando Pau Balaguer, de 20 años, Nacho Dorado y Antonio Alonso, ambos de 23, se encontraban en la puerta de la academia de formación Geopol, donde llevan meses preparándose para presentarse en breve plazo a la oposición de ingreso en la Policía Nacional. La academia de Policía y Guardia Civil está situada en la calle Isabel la Católica, a escasos metros de la Comisaría Provincial de Alicante, y los tres jóvenes se encontraban realizando un pequeño descanso para merendar cuando vieron que bajaba una persona corriendo con una bolsa en la mano y tras ella iba un menor de origen asiático.

Actuación de los opositores

Aunque en un principio llegaron a pensar que iban corriendo para no perder el autobús en la parada de la avenida Catedrático Soler, de inmediato se alarmaron cuando el joven que seguía al otro varón comenzó a gritar y a pedir ayuda. Los tres jóvenes no se lo pensaron dos veces y salieron corriendo tras el presunto ladrón.

Los tres opositores a la Policía en la puerta de la academia Geopol en Alicante, donde estaban cuando vieron al ladrón. / PILAR CORTÉS

El sospechoso trató de ocultarse entre unos contenedores, pero los opositores a la Policía le alcanzaron rápido y lo retuvieron hasta le llegada de un coche radiopatrulla y otro camuflado, que apenas tardaron unos segundos al haber sido alertada previamente la sala del 091 del robo en un establecimiento comercial de la avenida Oscar Esplá en Alicante.

Según los datos recabados por la Policía, el ahora arrestado fue descubierto cuando cometió un hurto al descuido de un cable de cargador de móvil y un menor de edad, cuyos familiares son los dueños del establecimiento, llamó la atención pero hizo caso omiso y huyó con el objeto sustraído mientras le increpaba. El menor, al parecer hijo del dueño del local, salió tras él para tratar de impedir el robo y el ladrón forcejeó con la víctima, lo que convirtió el hurto en robo con violencia.

Logró zafarse y prosiguió la huida hacia la calle Isabel la Católica, donde se cruzaron en su camino los tres jóvenes opositores de la academia Geopol y le interceptaron hasta la llegada de la Policía. El varón ofreció resistencia e intentó dar patadas a los policías, que finalmente lograron engrilletarlo y trasladarlo a las dependencias policiales.

Los tres opositores que atraparon al sospechoso de un robo. / PILAR CORTÉS

Nacho -hijo y hermano de policías-, Pau y Antonio están satisfechos con su buena acción. «No nos íbamos a quedar mirando», comentan. En dos semanas realizarán el examen para intentar ingresar en la Policía Nacional y, a tenor de lo visto, la práctica la superan con nota.