Apresan en La Nucía a un acusado de estafa piramidal con 19 dni falsos de siete países

La Policía Nacional ha detenido en La Nucía a un varón de 44 años como presunto integrante de un grupo criminal dedicado a cometer estafas de carácter piramidal y que ha engañado ya a medio centenar de víctimas a lo largo de todo el territorio nacional. El detenido, que llevaba en su coche 19 documentos de identidad falsos con su foto de siete países diferentes, ha sido acusado de delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

El arresto ha sido realizado tras una investigación iniciada hace tres meses por el Grupo de Ciberdelincuencia de la Comisaría de Torrent, en Valencia. Una víctima denunció que la organización criminal había contactado con ella a través de una aplicación de mensajería instantánea, ofreciéndole pequeñas cantidades de dinero a cambio de escribir reseñas de establecimientos. Tras obtener su confianza, le instaron a invertir dinero con la promesa de obtener grandes beneficios, realizando varios pagos.

Estructura de la red

Las pesquisas de los agentes han permitido concretar la estructura de la organización criminal a la que pertenecía el detenido, compuesta por varios niveles. En el más alto se situaría el jefe o jefes, probablemente ubicados en el extranjero; en el siguiente nivel se encontraría el “captador”, quien ofrece dinero a cambio de que las llamadas “mulas” cedan sus datos para abrir cuentas bancarias y posteriormente transfiere el dinero de las mismas a cuentas extranjeras; en el tercer nivel estaría el intermediario entre el captador y las “mulas”; y ya en el último nivel las “mulas”, personas que a cambio de una contraprestación económica ceden sus datos para abrir cuentas bancarias, donde se ingresa el dinero procedente de las estafas.

Tras varias indagaciones, uno de los presuntos integrantes de la organización, que actuaría como “captador”, fue identificado y posteriormente localizado en un domicilio de La Nucía. Los agentes lo interceptaron cuando se encontraba a bordo de su vehículo, en el que hallaron e intervinieron un maletín con 17 teléfonos móviles, así como 19 documentos de identidad de siete países diferentes falsificados, figurando en todos ellos su fotografía.

Por todo ello, el varón fue detenido como presunto autor de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Asimismo, los investigadores registraron también el domicilio del sospechoso, donde localizaron e intervinieron otros cuatro terminales móviles más, presuntamente empleados por el arrestado para la comisión de hechos delictivos.

El detenido, con antecedentes policiales, fue puesto a disposición judicial y la investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos, por lo que no se descartan nuevas detenciones ni que surjan nuevas víctimas.