Cae un grupo que enviaba paquetes con droga de Orihuela a Bélgica y Canadá

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas al desmantelar un grupo criminal dedicado al tráfico internacional de marihuana y hachís desde San Pedro del Pinatar en Murcia y desde Orihuela. La red se dedicaba al envío sistemático de paquetes a través de empresas de transporte para enviar las sustancias estupefacientes, perfectamente envasadas al vacío, hasta países como Bélgica y Canadá. La Policía intervino 106 kilos de marihuana y hachís que ocultaba en un domicilio de Orihuela

La investigación iniciada el pasado mes de julio permitió obtener una serie de indicios de que los integrantes de este grupo criminal se desplazaban de forma habitual a diferentes empresas de envío de paquetería y realizaban envíos que contenían sustancias estupefacientes a ciudades del extranjero, todo ello de forma sistemática y adoptando ciertas medidas de seguridad durante sus desplazamientos para detectar la posible presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Droga incautada en la operación. / INFORMACIÓN

El grupo criminal se dio por desmantelado tras un operativo policial desarrollado durante el pasado mes septiembre, donde participaron diversas unidades de la Policía Nacional con la colaboración de la Policía Local de San Pedro del Pinatar, y que condujo al registro de dos viviendas situadas en San Pedro del Pinatar y Orihuela.

Registro en Orihuela

Los agentes de la Policía Nacional intervinieron en el registro de Orihuela sustancias estupefacientes que arrojaron un peso total de 81 kilos de cogollos de marihuana y casi 25 kilos de hachís.

La droga incautada estaba en paquetes perfectamente envasados al vacío y con sistemas para evitar su detección. Durante la investigación se pudieron acreditar envíos de más de 120 kilos de marihuana a Bélgica y Canadá.

Los investigadores detuvieron a cuatro hombres por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, siendo puestos posteriormente a disposición de la autoridad judicial y no descartándose que puedan tener lugar nuevas detenciones en relación con estos hechos.