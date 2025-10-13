Un joven de 23 años fallecido y una conductora herida en un accidente de tráfico en Pedreguer

Un joven de 23 años perdió la vida en un accidente de tráfico ocurrido la madrugada de este pasado domingo en Pedreguer, siniestro en el que una conductora resultó herida grave y otra persona tuvo que recibir asistencia por crisis de ansiedad, según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico y del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El accidente ocurrió sobre las cuatro de la madrugada de este pasado domingo en el kilómetro 194 de la carretera N-332. Por causas que investiga la Guardia Civil de Tráfico, un turismo se salió de la vía por el margen derecho y colisionó contra un camión tráiler que estaba estacionado.

Los servicios sanitarios acudieron al lugar, pero no pudieron salvarle la vida al joven de 23 años que iba en el asiento del copiloto en el coche. El SAMU atendió también a la conductora y la trasladó al hospital con heridas graves, según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, donde no consta un segundo herido en este siniestro.

Sin embargo, el CICU, que movilizó una unidad del SAMU y una unidad de SVB, ha informado que además del joven de 23 años fallecido asistieron a otras dos personas de 28 y 35 años por crisis de ansiedad y politraumatismo y fueron trasladadas en sendas ambulancias al Hospital de Dénia.

Según ha publicado Vista Nova TV, detrás del coche accidentado circulaba otro coche en el que viajaba un amigo de la víctima y su hermano mayor.