Un joven se cita con otro para comprarle un móvil en Wallapop e intentar robárselo con un cuchillo en Alicante

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un joven de 28 años de edad como presunto responsable de un delito de robo con intimidación tras intentar robarle a otro joven su teléfono móvil después de haber acordado la venta de un teléfono móvil que la víctima ofertaba a través de Wallapop, la plataforma de compraventa de objetos de segunda mano. La víctima le tendió una trampa al ladrón y fue citado por un objeto que vendía en la misma plataforma, momento en que fue apresado.

La Policía Nacional inició las pesquisas tras la denuncia de un varón al que intentaron robarle. La víctima relató que había llegado a un acuerdo de venta de su teléfono móvil con otro varón que se interesó por su publicación en Wallapop y ambos quedaron en una zona de Alicante para consumar la operación.

Huida a la carrera

Sin embargo, en un momento dado de la transacción, el comprador arrebató violentamente de las manos del vendedor el teléfono móvil y huyó a la carrera.

La víctima corrió detrás del autor y consiguió darle alcance. Aprovechando que tenía abierto el bolsillo de la riñonera donde se había guardado el teléfono, metió la mano y lo recuperó.

Sin embargo, el comprador sacó un cuchillo del bolsillo con el que amenazó al vendedor, si bien éste salió corriendo y consiguió huir del lugar con su teléfono móvil.

Trampa al ladrón

La víctima quedó nuevamente con el comprador a través del teléfono de otra persona . Para ello se interesó por un anuncio que el ladrón tenía publicado en la misma plataforma a modo de reclamo para sus víctimas.

Tras concretar una nueva cita, dio cuenta de los hechos a la Policía Nacional cuando acudió al lugar y vio discretamente que el autor se encontraba en el lugar acordado.

Una dotación policial acudió a la llamada de la víctima, quien les informó de todo lo ocurrido con anterioridad, procediendo los agentes a identificar al sospechoso quien, entre sus pertenencias, llevaba el mismo cuchillo que usó para intimidar al perjudicado, por lo que fue detenido como presunto autor de los hechos siendo puesto a disposición del juzgado de guardia de Alicante, tras la práctica de las diligencias policiales.