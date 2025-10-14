Cinco arrestados en Benidorm por robar tres vehículos y maquinaria agrícola en una finca

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm a cinco personas de entre 26 y 41 años, cuatro hombres y una mujer, por entrar a una finca privada del municipio y sustraer tres vehículos con la ayuda de una grúa, numerosas herramientas de la construcción y maquinaria agrícola. Uno de los apresados se hizo pasar por dueño de la finca para realizar los robos.

La investigación policial tuvo su inicio con la denuncia de los propietarios de una finca de Benidorm, en la que manifestaron a los agentes que días atrás habían accedido varias personas a su parcela tras romper la cadena que bloqueaba la puerta. Después de desencajarla, habían entrado con una grúa y se habían apoderado de tres vehículos.

Además, los presuntos autores habían arrancado una de las cámaras de vigilancia de la finca y la puerta de una casa de aperos.

Grúa para los robos

Los denunciantes comunicaron a los agentes que cuando se personaron en la finca allí se encontraban un total de cinco personas que no habían sido autorizados a entrar allí, siendo tres varones que estaban inspeccionando la finca, registrando las instalaciones y preparando los vehículos para cargarlos en la grúa, además del conductor de la grúa y su acompañante, una mujer.

Al ser preguntadas estas personas por los propietarios sobre qué estaban haciendo allí, el conductor de la grúa se excusó diciendo que una persona, que decía ser el propietario de la finca, le había contratado para limpiar la finca y llevarse los vehículos y el resto de los enseres, por lo que él cumpliendo con el encargo había ido con su grúa para retirarlos de la finca y a su vez había contratado a otras tres personas para realizar las labores de limpieza.

En el momento en el que acudieron los propietarios a la finca la grúa se encontraba cargada con dos vehículos y ya se habían llevado de allí tres vehículos más. Tras revisar las instalaciones los propietarios vieron que se habían apoderado también gran cantidad de maquinaria agrícola y herramientas para la construcción.

Los agentes iniciaron una serie de gestiones con el objetivo de averiguar la identidad de la persona que se había hecho pasar por propietario de la finca y que había encargado la retirada de los vehículos y la limpieza de la misma, comprobando que había sido el mismo conductor de la grúa el que desde otra línea telefónica a su nombre se había auto enviado el mensaje en el que se acordaba la contratación.

En el mensaje, el investigado utilizó la foto de un conocido para idear una coartada más creíble que lo excusase en el caso de que lo descubrieran cometiendo el robo.

Finalmente, los agentes identificaron plenamente a los cinco investigados que fueron detenidos por la presunta comisión de un delito de robo con fuerza en las cosas.

Durante la investigación los agentes comprobaron que el principal investigado, el conductor de la grúa, además de contar con numerosos antecedentes policiales se encontraba en situación irregular en España.

Los cinco detenidos, con numerosos antecedentes, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del juzgado de guardia de Benidorm.