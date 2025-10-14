Una mujer de 72 años fallece en una colisión de dos vehículos en Santa Pola

Una mujer inglesa de 72 años ha fallecido y un varón belga de 54 ha resultado herido grave en un accidente de tráfico ocurrido a última hora de la mañana de este martes en Santa Pola, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

El accidente ha ocurrido poco antes de las dos de la tarde en el kilómetro 90,300 de la carretera N-332, dentro del término municipal de Santa Pola y cerca del camino que sale desde esta vía hacia el faro.

Por causas que investiga la Guardia Civil de Tráfico, un turismo conducido por la mujer de 72 años ha colisionado frontolateralmente contra una autocaravana.

Fuerte impacto

A causa del fuerte impacto, la británica septuagenaria que conducía el coche ha fallecido y los servicios sanitarios desplazados al lugar no han podido hacer nada por salvarle la vida.

La autocaravana era conducida por un ciudadano belga de 54 años que ha sufrido lesiones de carácter grave y tras ser atendido en el lugar del siniestro ha sido trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.

Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico han recabado datos en el punto del accidente para confeccionar el atestado sobre esta colisión mortal.

Conductores a disposición judicial

Por otro lado, durante el pasado mes de septiembre los agentes de Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana pusieron a disposición judicial como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial, a un total de 211 conductores: 102 por conducir sin permiso o licencia (de los cuales 40 son por la pérdida total de puntos, 16 por ser privado cautelarmente por decisión judicial y 46 por no haber obtenido nunca el permiso o licencia), 95 por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, 10 por conducción temeraria, 1 por exceso de velocidad, 1 por abandono del lugar del accidente y 2 por conducir con drogas en el organismo.

Por provincias, en la provincia de Alicante se actuó contra 38 conductores por carecer de permiso o licencia, 38 por conducir bajo los efectos del alcohol, 1 por conducir con drogas en el organismo y 5 por conducción temeraria.

En la de Valencia se actuó contra 47 conductores por carecer de permiso o licencia, 38 por conducir bajo los efectos del alcohol, 1 por exceso de velocidad, 1 por conducir con drogas en el organismo, 1 por abandono del lugar del accidente y 4 por conducción temeraria.

Finalmente, en la de Castellón se actuó contra 17 conductores por carecer de permiso o licencia, 19 conductores por conducir bajo los efectos del alcohol y 1 por conducción temeraria.