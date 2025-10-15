La Audiencia de Alicante impone un año de cárcel a una mujer por acoso racista y amenazas a su vecina

La Audiencia de Alicante ha impuesto penas que suman un año de prisión y multa a una mujer que profirió insultos racistas y amenazas a su vecina de la que tenía una orden de alejamiento, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El fallo considera probado que la acusada con estas descalificaciones pretendía "humillar y denigrar" a la víctima por su pertenencia a un grupo racial determinado, incitando al odio hacia el grupo racial al que pertenece la denunciante. Insultos con los que también pretendía amedrentarla, según la resolución, "constituyendo un claro peligro de generar un clima de violencia, odio y discriminación".

Las dos mujeres tenían un conflicto previo, cuyas causas no han trascendido, y que motivaron que un juzgado de Elda impusiera el 24 de marzo de 2023 una orden de alejamiento que impedía a la acusada acercarse a menos de diez metros de la víctima. Una medida que esta incumplió de manera reiterada, ya que en estos incidentes con el palo de una escoba y desde la ventana de su casa golpea la de la habitación de la víctima y comenzaba a insultarla. En otra ocasión, se metió en su coche aparcado frente al edificio y se quedó mirando fijamente hacia la puerta del inmueble.

El primer incidente ocurrió el 8 de julio de 2023, después de que la acusada golpeara la ventana de la víctima y empezara a increparla con expresiones como "yihadista", "mora de mierda", "asesina", "vete a tu puto país" diciéndole que iba a matarla. Una situación que se prolongó durante más de quince minutos.

Llamadas insistentes al telefonillo

Los hechos volvieron a repetirse al día siguiente por la noche, cuando la acusada comenzó a tocar el telefonillo de manera insistente y volvió a vejarla con las mismas expresiones insultantes. Cuando la mujer se asomó por la ventana, la acusada siguió increpándola delante de todo el vecindario diciendo "bájate cobarde. Todas las moras sois unas golfas. Me da igual que me denuncies porque a mi no me va a pasar nada. Golfa que eres una golfa". La sentencia considera acreditado que "esta situación desembocó en una gran humillación que menoscabó la dignidad de la perjudicada".

Una de las principales pruebas fue la declaración de la propia víctima y que fue confirmada por los vecinos, que señaló que como consecuencia de esa situación tiene un machaque psicológico constante, que llegó a afectarle en el trabajo sin saber qué hacer. En el juicio declararon también los hijos de la acusada que, al igual que ella, negaban los hechos. El tribunal no ha dado credibilidad a su testimonio, que considera que ha podido estar mediatizado para exculpar a su madre.

El fallo condena a la acusada al pago de una multa por vulnerar la orden de alejamiento (18 meses de multa a razón de seis euros diarios, lo que supone un total de 3.240 euros), así como seis meses de cárcel por amenazas y otros seis meses por el delito de odio. La sala obliga también a la acusada a indemnizar a la víctima con 3.000 euros en concepto de los daños morales. El fallo no es firme y contra él cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.