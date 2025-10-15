Dos detenidos en Alicante por robar a turistas con el truco del pinchazo de una rueda del coche

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a dos delincuentes habituales y busca a un tercero, que está identificado, como presuntos miembros de un grupo de ladrones dedicado a robar a turistas de alto poder adquisitivo con el método de la rueda pinchada del coche. Hasta el momento se les relaciona con dos hurtos de más de 15.000 euros en dinero y efectos de valor a sendos conductores que llegaron a Alicante en el ferry de Argelia. Uno de los detenido tenía en vigor una reclamación judicial de ingreso en prisión.

La investigación realizada por agentes de la Comisaría de Distrito Norte de Alicante vincula a los arrestados con otros hechos similares denunciados en el aeropuerto de Alicante-Elche y ha detectado que siempre actuaban con el mismo patrón delictivo.

Pinchazo de ruedas

Uno de los implicados seleccionaba objetivos en las inmediaciones de la terminal marítima donde desembarcan los vehículos de los ferrys procedentes de Argelia y una vez elegido el coche, que solía ser de alta gama, otros dos ladrones se desplazaban en moto y seguían a las víctimas hasta tener el momento idóneo para consumar los robos. Les pinchaban las ruedas y tras distraer a las víctimas se apoderaban de sus pertenencias en un descuido.

Así, los dos hechos esclarecidos ocurrieron durante el pasado verano en el aparcamiento del centro comercial Gran Vía de Alicante. En ambos casos se trataba de turismos de alta gama cuyos conductores se dirigieron a este centro comercial tras llegar a Alicante procedentes de Argelia.

En uno de los casos se trataba de una mujer que circulaba en un Audi Q3 y denunció a la Policía que nada más llegar al aparcamiento del centro comercial se le acercó una persona que le dijo que tenía una rueda pinchada. Y no era mentira. Lo que ocurre es que mientras un ladrón la distraía con lo de la rueda y la conductora se bajó a comprobarlo, otro se apoderó de un bolso que había en el asiento del copiloto y en cuyo interior había 7.000 euros en efectivo y objetos personales de la víctima.

La mujer comprobó que había sido víctima de un robo al descuido y que una de las ruedas estaba pinchada de forma intencionada. La víctima denunció los hechos a la Policía y facilitó las características del sospechoso que la abordó.

Varias semanas más tarde se presentó una denuncia por un hurto similar ocurrido en el mismo lugar de Alicante. El conductor de un BMW X5 salió de la terminal marítima de Alicante tras llegar en barco de Argelia y al llegar al aparcamiento del centro comercial Gran Vía se le acercó un varón que le alertó de que tenía una rueda pinchada y que era mecánico y podría ayudarle.

La víctima no le entendía muy bien, pero tras comprobar que realmente tenía una rueda pinchada se llevó un segundo disgusto al descubrir que le faltaba una mochila que portaba en el coche, donde guardaba 7.500 euros en efectivo, un reloj de 400 euros y varios perfumes por valor de 800 euros.

Con las denuncias de esta dos víctimas, la Policía Nacional abrió una investigación y analizó grabaciones de las cámaras de diferentes lugares. Así descubrieron la moto usada por los ladrones y comprobaron que ya estaban inmersos en otro atestado por hechos similares en el aeropuerto de Alicante-Elche.

Una vez identificados los sospechosos la Policía detuvo a la persona que seleccionaba los objetivos y a la que consumaba el robo, un español de 53 años y un argelino de 47. Ambos tenían casi medio centenar de detenciones anteriores entre los dos. Falta ahora por localizar y arrestar al ladrón que distraía a los conductores asaltados.