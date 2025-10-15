Hallan restos de un cadáver con chaleco salvavidas en una playa de Dénia
Una persona que estaba paseando a su perro dio la voz de alarma y la Policía investiga si la víctima es un migrante de una patera que naufragó
La Policía Nacional investiga el hallazgo de unos restos de un cadáver descubierto este pasado martes en una playa de Dénia. La investigación baraja que la víctima sea un inmigrante que viajaba en una patera que pudo naufragar, ya que los restos estaban unidos a un chaleco salvavidas de fabricación argelina.
El cadáver no estaba completo. Le faltaban la cabeza y las manos, entre otras partes del cuerpo. Por ello, se sospecha que llevaba mucho tiempo en el mar y las corrientes han acabado acercando el cadáver a la costa.
Hallazgo
El macabro hallazgo ocurrió este pasado martes por la mañana en la playa Els Molins de Dénia. Un hombre estaba paseando a su perro cuando vio en la orilla un chaleco salvavidas de color naranja. El hombre se acercó y al tirar de la cuerda del chaleco comprobó que estaba atado a una pierna humana que estaba parcialmente enterrada y había más huesos.
El hombre dio la voz de alarma de inmediato y en el lugar se personaron efectivos de la Policía Nacional y Policía Local de Dénia. La Policía Nacional activó el protocolo establecido para estos casos y se dio cuenta al juzgado de guardia de Dénia para que la comisión judicial procediera a la inspección del hallazgo y autorizara el levantamiento del cadáver. Al estar parcialmente enterrado fue necesaria la ayuda de una máquina excavadora. Los restos hallados han sido trasladados para su estudio al Instituto de Medicina Legal de Alicante.
