La Policía Nacional inicia charlas de seguridad en los 19 centros de mayores de Alicante

La Policía Nacional inicia un año más el Plan Mayor Seguridad con una serie de charlas en los 19 centros de mayores de Alicante con el fin de que las personas de la tercera edad puedan evitar estafas, robos y otros delitos al ser un colectivo vulnerable, sobre el que los delincuentes tienen una especial predilección.

Este plan, puesto en marcha en 2010 por la Secretaría de Estado de Seguridad, ha sido presentado este miércoles ante más de una decena de representantes de los centros de mayores de Alicante por el subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, la concejala de Mayores, Begoña León, y el comisario jefe provincial, Manuel Lafuente, así como el inspector Héctor Hinarejos, responsable del área de Participación Ciudadana de la Policía Nacional.

La primera de las charlas se impartirá este jueves en el barrio de Juan XXIII y el plan trata de prevenir las amenazas al colectivo de personas mayores mediante consejos de seguridad, fomentar la confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y perfeccionar la respuesta policial.

Consejos de seguridad

Los especialistas de la Policía expondrán en las charlas las medidas de seguridad que deben adoptar las personas mayores para no ser víctimas de delitos, especialmente en materia de internet, donde los riesgos son mayores y la estafas cada vez son mayores.

Un momento del acto del Plan Mayor en la Comisaría Provincial de Alicante. / INFORMACIÓN

"Tenemos que educarles digitalmente", ha señalado Hinarejos, quien ha alertado que una de las últimas estafas informáticas es la de delincuentes que usan programas para simular que la víctima recibe una llamada de su entidad bancaria. Sale en pantalla el mismo número de teléfono, pero en realidad la llamada no la realizan desde el banco y por ello se aconseja a las personas que desconfíen, no faciliten datos personas y llamen a su banco directamente para verificar si se trata de un engaño.

La concejala de Mayores ha destacado en la presentación que estas charlas van a impartirse en todos los centros municipales de mayores de Alicante , que cuentan con cerca de 27.000 socios, y ha agradecido al Cuerpo Nacional de Policía "su implicación para proteger a nuestros mayores, que son un colectivo especialmente vulnerable”. León ha señalado que “es una iniciativa con una importancia crucial y que cada año se adapta a la actualidad, ofreciendo a los mayores información y medidas de prevención ante las estafas más habituales, que van evolucionando, y cómo protegerse para garantizar su seguridad”.

El subdelegado del Gobierno ha expuesto que el objetivo del Plan Mayor Seguridad es “la seguridad de los mayores frente a todo tipo de delitos, incluida la ciberdelincuencia, y que este colectivo sea consciente de que la Policía Nacional está aquí para atenderle ante en cualquier circunstancia”.

El comisario jefe provincial, por su parte, ha incidido en que el de los mayores es “un colectivo extenso y vulnerable, expuesto a la velocidad a la que avanza la sociedad y también las estafas” y en que la Policía Nacional “tiene las herramientas necesarias para ayudarles y darles pautas para que sean más precavidos en casa, en la calle y en la red”.

Este año, como novedad, se impartirán talleres para aprender a utilizar las aplicaciones Alertcorps y el DNIe, así como talleres con casos prácticos.