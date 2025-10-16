La Policía detiene a cuatro personas por la agresión a un joven de 18 años tras salir de una discoteca en Alicante

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a tres jóvenes de entre 18 y 20 años y a un menor de 17 como presuntos implicados en la agresión a un joven de 18 años en las inmediaciones de una discoteca en la Albufereta. El joven, que sigue hospitalizado desde el pasado 5 de octubre, se ofreció con sus amigos a ayudar a una chica que estaba llorando en la calle y fue agredido.

Durante seis días estuvo ingresado en la UCI del Hospital General tras quedar inconsciente en el suelo y presentar lesiones craneoencefálicas de carácter grave, entre ellas una fractura craneal. Dos amigos de este joven también fueron golpeados, pero sufrieron lesiones de menor entidad.

La investigación policial ha desvelado que la chica estaba llorando y salió a la calle tras haber mantenido una discusión con su novio, que estaba en una sala vip de la discoteca celebrando una fiesta de cumpleaños y le recriminó que no estuviera con él, según fuentes cercanas al caso.

Investigación de la UDEV

La familia del joven denunció en redes sociales la semana pasada que el joven fue apaleado por una veintena de personas y los especialistas de la Unidad de Delincuencia Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial Judicial de Alicante han logrado esclarecer con éxito una agresión cuya resolución se antojaba muy difícil. Fuentes cercanas al caso han precisado que han sido detenidos los principales presuntos responsables de la agresión al joven de 18 años, los cuales pasarán este jueves a disposición del juzgado de guardia de Alicante y de la Fiscalía en el caso del menor de 17 años.

Los hechos sucedieron la madrugada del pasado 5 de octubre en las inmediaciones de la discoteca Magma de Alicante y del supermercado Supercor. La víctima regresaba a su domicilio con varios amigos tras haber pasado la noche en la discoteca y en una calle cercana se encontraron sentada a una chica que estaba llorando.

Los jóvenes se detuvieron para interesarse por lo que le sucedía a la chica y tras preguntarle qué le pasaba irrumpió en la escena la pareja de ella. Les recriminó que hablasen con ella y mientras se acercaba a ellos en tono amenazante les dijo que la dejasen en paz.

En ese momento, se inició un altercado al que se sumaron más amigos de la pareja de la chica y uno de ellos propinó un fuerte golpe en la cara a un amigo del joven ahora hospitalizado, por lo que decidió llamar a la Policía a continuación. Sin embargo, instantes después el joven de 18 años recibió cinco puñetazos en la cara de uno de los agresores y otro le dio un empujón que le hizo caer al suelo hacia atrás.

El joven de 18 años recibió un fuerte golpe en la cabeza al impactar contra el suelo y quedó tumbado en estado inconsciente. Los agresores, que se percataron de que alguien había llamado a la Policía Nacional, optaron por salir corriendo ante la llegada de las patrullas de servicio e inicialmente lograron huir sin ser arrestados.

Cuando llegaron los agentes al lugar se encontraron al joven de 18 años con lesiones en la boca y ya había recuperado la consciencia, aunque seguía conmocionado por la agresión sufrida. Los servicios sanitarios desplazados al lugar auxiliaron a la víctima y la trasladaron al Hospital General de Alicante.

Una vez en el centro hospitalario, el joven quedó ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a la gravedad de las lesiones craneoencefálicas sufridas. Después de seis días en la UCI, el joven pasó a planta, donde sigue hospitalizado a la espera de la evolución de las heridas en la cabeza.

A raíz de la agresión, los agentes de Delincuencia Violenta comenzaron a tomar declaraciones a testigos del suceso y recabaron datos relacionados con los posibles autores.

Con los datos aportados por testigos de los dos grupos de jóvenes, se pudo averiguar que en el altercado, además del joven de 18 años que acabó en la UCI, hubo otras dos víctimas que recibieron también golpes. Fuentes cercanas al caso afirman que no se pudo determinar con exactitud si la víctima ya estaba inconsciente por los puñetazos al caer al suelo o perdió el conocimiento a causa del golpe contra el suelo tras recibir un empujón.

Aunque la familia y amigos del joven hablaron de una agresión de entre quince y veinte personas, la investigación de la Policía Nacional ha concluido que fueron cuatro jóvenes de entre 17 y 20 años los presuntos agresores y tras su localización han sido detenidos en los últimos días. El menor compareció este miércoles en la Comisaría Provincial de Alicante y tras la práctica de diligencias policiales se dio cuenta desde la UDEV a la Fiscalía de Menores.