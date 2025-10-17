Apresado en Dénia un prófugo de Bélgica reclamado por robos con violencia

Nueva captura de un fugitivo internacional en la provincia de Alicante. En este caso, el reclamado era un belga reclamado por las autoridades de su país por pertenecer a una banda que se dedicaba a perpetrar robos violentos en las calles de Amberes para arrebatar joyas a sus víctimas. Huyó del país cuando fue condenado a más de tres años de prisión. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Dénia (Alicante) a un varón, de 25 años de edad, sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), emitida por las autoridades de Bélgica.

Los agentes detuvieron al fugitivo cuando acudió a dependencias a realizar una serie de trámites administrativos, ya que sobre el mismo pesaba una reclamación emitida desde marzo de este año por las autoridades de Bélgica por delitos de robo con violencia, amenazas y tenencia ilícita de armas.

El fugitivo había huido de la justicia belga tras ser condenado a una pena máxima de tres años y cuatro meses de privación de libertad, por hechos cometidos desde septiembre de 2023 y febrero de 2024 en la ciudad de Amberes.

Robos de joyas

El detenido formaba parte de una organización delictiva dedicada a los robos con violencia, su modus operandi consistía en ejercer violencia sobre sus víctimas con la finalidad de sustraerle las joyas que portaban. Otro de los hechos que se le imputan es por amenazar a terceras personas con un arma de fuego.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.