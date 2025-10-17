Detenido en un control en Orihuela con 22 kilos de marihuana ocultos en el coche

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 38 años tras intervenir más de 22 kilos de marihuana ocultos en el interior de dos cajas metálicas que transportaba en su coche, ha informado la Comandancia de Alicante. La actuación se llevó a cabo durante un control de tráfico realizado en la autopista AP-7, a la altura del término municipal de Orihuela.

El pasado septiembre, agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Torrevieja, mientras se encontraban realizando un dispositivo de control de velocidad y seguridad vial en la AP-7 a la altura de Orihuela, dieron el alto a diferentes vehículos. Durante la identificación del conductor de uno de ellos, los agentes observaron en los asientos traseros una caja de grandes dimensiones envuelta en plástico transparente y, en el maletero, otra de similares características. En vista del hallazgo, la actitud del conductor y la presencia de una bolsa con prendas que desprendían un fuerte olor a marihuana, los agentes realizaron un registro más minucioso del vehículo.

Cajas selladas

Debido a que las cajas eran metálicas y se encontraban fuertemente selladas con varias cerraduras, se hicieron necesarias herramientas para su apertura controlada. Además, durante el examen del vehículo sospechoso también se localizaron 1.340 euros en efectivo.

Imagen de los 22 paquetes en los que iba distribuida la marihuana. / Información

Una vez lograron abrir las cajas, hallaron en su interior un total de 21 paquetes envasados al vacío que contenían marihuana, con un peso total de 22,650 kilogramos. El vehículo, que tenía como destino el extranjero, fue intervenido junto con la sustancia estupefaciente y el dinero localizado.

El detenido, al que se le imputa un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, que decretó su libertad con la imposición de medidas cautelares.