La jueza sobre la paliza a un joven junto a una discoteca de Alicante: "Tuvieron una actitud más propia de animales"

"Tuvieron una actitud más propia de animales que de seres humanos con raciocinio". Con estas palabras se refiere la magistrada María Luisa Carrascosa a los detenidos por la brutal agresión a un joven de 18 años a la salida de una discoteca en Alicante, en la resolución en la que envía a tres de ellos a prisión.

La paliza tuvo lugar la madrugada del pasado 5 de octubre. La víctima vio a una joven llorando en las inmediaciones de la discoteca Magma, en la Albufereta, y se acercó con sus amigos a ver qué le pasaba.

"Sin consideración de ningún tipo, ni darle opción a defenderse o a explicarse" le agredieron, causándole graves lesiones, relata la magistrada en el auto por el que les envía a prisión. La gravedad de los hechos y el riesgo de que se pueda coaccionar a testigos para variar su testimonio son los motivos que esgrime la jueza para decretar la prisión.

El menor de edad arrestado quedó en situación de libertad vigilada por un delito de lesiones tras comparecer en la Fiscalía de Menores. La acusación particular, que ejerce en nombre de la familia de la víctima el abogado Miguel Ángel Cánovas, acusa a todos de intento de homicidio, una figura delictiva que se imputa a los mayores. Si se les acusa de este delito o de lesiones dependerá lo que digan los informes médicos.

Los arrestados son el novio de la joven que estaba llorando, el hermano de éste (menor de edad) y otros dos amigos. La jueza argumenta que, en el caso de los mayores, existen indicios suficientes para acordar la prisión, a pesar de que los detenidos carecen de antecedentes penales. "Algo que tampoco es extraño tomando en consideración que uno de ellos había cumplido 18 años solo tres días antes de la agresión, otro cumplía en esa fecha 20 años y el otro acababa de cumplir la misma edad, sin obviar que el otro es menor y sin contar que se desconocen los motivos por los que un menor podía permanecer toda la noche en la discoteca". Todos ellos habían estado bebiendo esa noche en el citado local.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Violenta (UDEV) de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Alicante han tenido que recomponer un puzle tras tomar declaración a los testigos que estaban presentes en el tumulto y tratar de reconstruir lo que pasó. "Los acusados se echan la culpa entre sí, aunque dos de ellos admiten que golpearon a la víctima a puñetazos en la cabeza, minimizando la gravedad de la agresión y achacándola al otro, que estuvo inconsciente y que no pudo defenderse", señala la resolución. "Todo ello sin poder justificar, ni precisar qué les llevó a comportarse, así dado que desconocían, o al menos eso alegan, qué había acontecido", continúa argumentando.

La magistrada considera al novio de la chica como el incitador de la agresión. Este implicado se acogió a su derecho a no declarar, mientras que su defensa, el abogado Miguel Ángel Franco, argumentaba que ningún testigo le implicaba en ella. El auto judicial señala que los testigos han apuntado a este joven, como el instigador, dado que, según ese testimonio, llegó a llamar a sus amigos diciéndoles "veníos que vamos a pegar a algunos".

Desde el entorno de la víctima, se aseguró que hasta una veintena de personas llegaron a rodearle y a golpearle. Los dos amigos que acompañaban al herido tuvieron que huir, sufriendo también algunos golpes pero de menor entidad. Los testimonios de las personas que estuvieron allí esa noche apuntan a que el novio de la chica también habría intervenido en la pelea, recoge la resolución.

La jueza muestra su extrañeza por el hecho de que a alguno de los participantes en la pelea hayan sido interrogados en calidad de testigos, al recordar que eran todos amigos, huyeron con los encausados del lugar de los hechos y "dejaron pasar días a pesar de que eran conocedores de que se les estaba buscando y no acudieron a poner en conocimiento de las autoridades en dicha agresión".

La investigación policial limita a los cuatro detenidos la responsabilidad de la agresión. A pesar de que había otros amigos de estos en el lugar, estos han asegurado que trataron de separarlos y que no llegaron a intervenir.

El hecho de que ninguno de los testigos haya declarado todavía en el juzgado es otra de las razones que ha valorado la magistrada para acordar la prisión. "Su testimonio es trascendental y resulta necesario que no puedan incitarles a cambiar la versión de lo acontecido mientras tanto o influirles para que no declaren frente a ellos", señala el auto. De hecho, el abogado de la acusación particular denunció en la Comisaría a dos familiares del novio de la joven y su hermano por supuestas amenazas y haber tratado de agredirle al término de la comparecencia judicial.

"La víctima cayó a plomo tras los golpes"

El auto de la Fiscalía de Menores en el que se acuerda la libertad vigilada para el cuarto implicado recoge los testimonios de estos testigos, muchos de ellos amigos de los detenidos. En ellos se viene a relatar que éste sufrió varios puñetazos en la cabeza, aunque el número de golpes difiere entre un testigo y otro. Sin embargo, el relato de uno de ellos es muy revelador cuando dice que el joven tras sufrir cinco puñetazos en la cabeza, "cayó a plomo al suelo".

Estos testimonios recogen que los golpes se produjeron cuando la víctima estaba de pie, y, por tanto, descartan que le pegaran patadas en la cabeza mientras estaba inconsciente en el suelo. Una tesis que se mantiene desde la acusación particular que quiere aportar testigos que confirmen este extremo.

El joven tuvo que ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Alicante con un traumatismo craneoencefálico leve. Aunque se le considera fuera de peligro y ya está en una planta hospitalaria normal, aún se desconocen si las lesiones sufridas causarán secuelas.