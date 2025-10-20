Detenida por hacerse pasar por médica estética en TikTok y causar lesiones a una paciente en Alicante

Estuvo casi un mes con problemas para comer y todo por hacerse un tratamiento estético por el que pagó 1.200 euros a una supuesta especialista que se anunciaba en TikTok. La víctima denunció los hechos en Alicante y la Policía Nacional ha detenido a una mujer argelina de 43 años de edad por intrusismo laboral, estafa y lesiones.

La acusan de hacerse pasar por médico estético y realizar un tratamiento a una mujer de su misma nacionalidad, a la que le causó lesiones en los labios, la boca y en la cara, según han informado hoy fuentes policiales.

Denuncia

La investigación policial tuvo su inicio con la denuncia presentada en la Comisaría de Distrito Norte de Alicante por una mujer de 38 años que manifestó a los agentes haber sufrido una serie de lesiones en los labios, la boca y la cara tras recibir un tratamiento con ácido hialurónico.

En su denuncia añadió que había conocido a la autora a través de un anuncio publicado en la conocida red social de TikTok, en la que se presentaba como médico estético.

La víctima creyó que esta persona tenía la titulación necesaria para realizar dicho tratamiento y le pagó 1.200 euros para que le pusiera ácido hilaurónico en los labios, un microblading de cejas y una extensión de pelo.

La mujer acudió al domicilio para recibir el tratamiento y explicó a la Policía que pudo observar que las condiciones de salubridad de la habitación donde recibió el tratamiento, en la que había una camilla y material sanitario, no eran las adecuadas.

En los días posteriores a recibir el tratamiento, la paciente notó que se le inflamaron los labios y la boca de tal manera que llegó a imposibilitarle la deglución normal de alimentos durante casi un mes, quedándole secuelas visibles a causa del tratamiento recibido.

La paciente inicialmente contactó con la falsa médica para explicarle que se le habían inflamado los labios y le contestó que era normal y que no se preocupara. La situación empeoró posteriormente, ya que se le pusieron morados los labios.

Intentó contactar de nuevo con la falsa especialista y además de negarse a devolverle el dinero del tratamiento bloqueó a la víctima en WhatsApp y borró las conversaciones que habían mantenido. No obstante, la víctima pudo realizar antes pantallazos que mostró a los investigadores.

Los agentes iniciaron una investigación en la que tras diferentes comprobaciones identificaron plenamente a la presunta autora de las lesiones, siendo ésta una mujer que realizaba tratamientos médicos estéticos en su propio domicilio particular, todo ello sin ningún título o formación que la capacitara para realizar dicha actividad en España y sin los debidos permisos sanitarios.

La Policía localizó a la investigada y la detuvo por la presunta comisión de los delitos de intrusismo laboral, estafa y lesiones.

Todas las diligencias policiales practicadas fueron remitas al juzgado de guardia de Alicante.

La víctima acabó yendo a un centro de salud para que le examinaran las lesiones y le indicaron que presentaba un herpes labial. La mujer tenía previsto además acudir a un especialista para recuperarse de las lesiones sufridas en cejas, pelo y labios.