Detienen a una pareja en Los Montesinos con 13 kilos de marihuana y 25 plantas

La Guardia Civil ha desmantelado un cultivo de 25 plantas de marihuana en una finca del municipio de Los Montesinos y ha detenido a dos personas, un hombre de 55 años y una mujer de 45, por su presunta implicación en un delito contra la salud pública, además de otros delitos de desobediencia y falsedad documental. A los detenidos les incautaron también más de 13 kilos de marihuana ya preparada para distribuir y 200 gramos de "cristal".

La investigación comenzó el pasado 26 de agosto, en el marco de las actuaciones de la Guardia Civil de San Miguel de Salinas orientadas a la prevención del tráfico y cultivo de drogas. Durante una inspección en una vivienda de Los Montesinos, los agentes observaron indicios de la existencia de una plantación interior de marihuana.

Una vez realizaron las labores de investigación necesarias y recopilaron una serie de datos determinantes, los agentes de la Guardia Civil establecieron el pasado 11 de septiembre un dispositivo operativo, llevando a cabo el registro del inmueble.

Efectos incautados en Los Montesinos. / INFORMACIÓN

En el interior se localizó una instalación “indoor” dotada de sistemas de ventilación, iluminación y climatización, en la que se encontraron 25 plantas de cannabis en fase de floración, además de diversas sustancias estupefacientes entre las que destacaban 13,2 kilos de marihuana preparada y lista para su comercialización, 200 gramos de MDMA ("cristal") y pequeñas cantidades de cocaína.

Dinero en efectivo

Asimismo, en el interior de la vivienda se intervinieron 8.090 euros en efectivo, un arma detonadora, varios teléfonos móviles, equipos informáticos, maquinaria utilizada para el mantenimiento de la plantación y cuatro vehículos, entre ellos algunos de alta gama.

Durante el operativo se contó con la colaboración de la Policía Local de Los Montesinos, quien realizó un apoyo para la gestión de los elementos intervenidos durante la operación.

El principal responsable, un hombre de 55 años, fue localizado y detenido en la propia vivienda durante el registro, mientras que la segunda implicada, una mujer de 45 años, fue localizada y arrestada días después.

Los detenidos, a los que se les imputa un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, otro delito de desobediencia y uno más de falsedad documental, fueron puestos a disposición del juzgado de Instrucción número 1 de Torrevieja, que decretó el ingreso en prisión provisional para el hombre y libertad con medidas cautelares para la mujer.