Rescatan a un hombre de 69 años herido grave en el incendio de su casa en Alicante

Un hombre de 69 años resultó herido muy grave en un incendio declarado poco antes de la pasada medianoche en su casa del barrio Juan XXIII Segundo Sector en Alicante, de la que fue rescatado y sacado al exterior por varios agentes de la Policía Local y un vecino, que también necesitó asistencia médica por inhalación de humo.

La Policía Nacional también colaboró en el rescate y traslado del hombre herido a la ambulancia, ya que es un varón de gran envergadura y su elevado peso dificultó estas labores de auxilio. Hasta ahora se desconoce el origen del incendio y la Policía Científica ha realizado esta mañana una inspección ocular en el interior de la vivienda para tratar de aclarar las circunstancias del siniestro.

El 112 de Emergencias dio la alarma del incendio sobre las once media de la noche de este lunes. El fuego se declaró en una cuarta planta de un inmueble situado en el pasaje de Arcipreste de Hita y los primeros en llegar fueron efectivos de la Policía Local de Alicante, que observaron que salían llamas y mucho humo de la casa afectada por el fuego.

Inmueble donde se produjo el incendio en Alicante. / Alex Domínguez

Los agentes se introdujeron en el inmueble y subieron hasta la cuarta planta, al mismo tiempo que pedían a los vecinos que salieran del edificio. Al llegar al cuarto piso encontraron en el suelo a un hombre de 69 años que estaba semiinconsciente y con aparentes quemaduras en la espalda.

Al ser un varón de gran envergadura, procedieron entre cinco policías a bajar con dificultad a la víctima. Un vecino del herido también ayudó en estas tareas a los agentes. Mientras bajaban al herido llegaron al lugar dotaciones de la Policía Nacional, que se sumaron a las labores de auxilio al hombre herido. Mientras sucedía todo esto, los policías pudieron escuchar pequeñas explosiones procedentes de la casa incendiada.

Evacuación

Al llegar a la planta baja los policías comprobaron que estaban cayendo cascotes, por lo que se tuvieron que refugiar unos instantes antes de seguir con el traslado del herido. Una vez dejaron de caer cascote llevaron al herido hasta otra zona donde no había tanto humo y esperaron la llegada de los servicios sanitarios para su evacuación a un centro hospitalario.

El SAMU atendió a la víctima, que además de sufrir quemaduras también resultó intoxicada por la inhalación de humo. Una vez estabilizado procedieron a su traslado en estado muy grave al Hospital General Doctor Balmis de Alicante.

Los servicios sanitarios también atendieron a un vecino que sufrió una intoxicación por inhalar humo, mientras que los agentes que participaron en el rescate no precisaron inicialmente asistencia. El fuego pudo ser extinguido tras causar importantes daños materiales en la vivienda.