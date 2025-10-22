Capturan en San Fulgencio a dos fugitivos buscados en Alemania por robos y estafas

La Policía Nacional ha detenido en San Fulgencio a tres varones alemanes, de 25, 27 y 34 años de edad, dos de ellos por tener en vigor una orden europea de detención para extradición dictada por las autoridades de Alemania por estafas y robos en viviendas y el tercero por un delito de desobediencia grave al intentar evitar el arresto de los dos fugitivos.

Los detenidos circulaban juntos en un vehículo cuando fueron interceptados por los agentes de Crimen Organizado de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante, que descubrieron a los sospechosos tras una investigación realizada en colaboración con el Grupo de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial en Madrid.

La investigación se inició cuando las autoridades alemanas dictaron dos órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) sobre dos ciudadanos alemanes. Desde Alemania se informaba que los dos prófugos podrían encontrarse afincados en la provincia de Alicante mientras eran buscados por las autoridades de ese país.

Uno de los detenidos, esposado en el suelo tras su captura por la Policía de Alicante. / INFORMACIÓN

Una vez analizada toda la información aportada, los investigadores de la Policía Nacional iniciaron las pesquisas para localizar a los reclamados. Así se pudo determinar que podrían estar afincados en la Vega Baja, en concreto en la localidad de San Fulgencio.

Dispositivo de arresto

Una vez que fue detectado el domicilio en el que residían, se estableció un dispositivo que permitió el arresto a mediados del pasado septiembre de los fugitivos en las inmediaciones de su morada.

En el momento de su detención, viajaban a bordo de un vehículo junto con una tercera persona que también fue arrestada por un delito de desobediencia grave tras intentar impedir la labor de los agentes cuando estaban llevando a cabo la detención de los dos reclamados.

Según las OEDE cursadas por Alemania, los fugitivos eran buscados por delitos de robo organizado, usurpación y fraude continuado.

Los hechos que se les imputan fueron cometidos en el año 2023 en la ciudad alemana de Bremen. Los detenidos formaban parte de una banda organizada dedicada a los robos con fuerza en domicilio y a la comisión de estafas mediante el método del "falso empleado bancario", consistente en la realización de llamadas telefónicas con el fin de obtener dinero y objetos de valor utilizando la identidad falsa de un supuesto empleado bancario, llegando a estafar a diversas víctimas. Por estos delitos los detenidos podrían enfrentarse a una pena máxima de hasta diez años de prisión en Alemania.

Los fugitivos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado central de Instrucción en funciones de guardia de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.