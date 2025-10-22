La Guardia Civil investiga a 64 personas por construcciones ilegales en partidas rurales de Alicante

La Guardia Civil ha realizado una nueva operación contra las construcciones ilegales en partidas rurales de Alicante que ha culminado con la investigación de 64 personas como presuntas autoras de delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, y, en algunos casos, también por falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública.

A principios de enero se informó de otra operación con 20 imputados al desmantelar en Alicante un entramado fraudulento de compra y venta de parcelas en suelo rústico no urbanizable. En esta nueva operación también se trata, en la mayoría de los casos, de construcciones en suelo no urbanizable y muchas de ellas en zonas de rambla.

Las actuaciones han sido llevadas a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil dentro de las actuaciones que desarrolla para garantizar un modelo urbanístico sostenible y equilibrado en la provincia.

La investigación se inició en octubre del año pasado a raíz de diversas denuncias presentadas por asociaciones vecinales y particulares, así como por irregularidades detectadas de oficio por el Seprona.

Estas informaciones apuntaban a la existencia de numerosas infracciones urbanísticas relacionadas con parcelaciones y construcciones ilegales en las partidas alicantinas de El Moralet, El Verdegás, La Cañada del Fenollar, La Alcoraya y Fontcalent.

Una de las inspecciones de la Guardia Civil. / INFORMACIÓN

Los agentes han realizado durante la "operación Urbanitas" más de 70 inspecciones y en ellas comprobaron que la mayoría de los terrenos afectados eran parcelas rústicas no urbanizables y protegidas, muchas de ellas ubicadas en zonas de rambla, donde la normativa vigente prohíbe expresamente la división del terreno y cualquier tipo de construcción o edificación, según explica la Guardia Civil.

Las primeras diligencias permitieron detectar que los intermediarios actuaban entre los propietarios de terrenos sin uso y los posibles compradores. En algunos casos, adquirían los terrenos para su posterior reventa, o bien mediaban en las operaciones para convencer a los compradores.

Posteriormente, dividían las fincas en pequeñas parcelas, tanto de forma documental como física, con el objetivo de obtener un mayor beneficio económico.

De este modo, los compradores firmaban contratos privados de compraventa, mediante los cuales adquirían un porcentaje del terreno original, sin una ubicación concreta dentro de la parcela matriz, asumiendo así las responsabilidades legales y urbanísticas derivadas de la totalidad de la propiedad original.

Investigados

Como resultado de la investigación, hasta el día de hoy se ha procedido a la investigación de 39 hombres y 25 mujeres de entre 23 y 66 años, tres de los cuales habrían actuado como intermediarios. A todos ellos se les imputan delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, y a algunos, además, delitos de falsedad documental, por alterar documentos relacionados con las operaciones de compraventa para engañar a la Administración Pública, y delitos contra la Hacienda Pública por defraudar a dicho organismo.

La Guardia Civil ha dado cuenta de todas las investigaciones a un juzgado de Alicante y las posibles infracciones urbanísticas han sido puestas en conocimiento de los organismos competentes, lo que, además de sanciones económicas, podría implicar para los titulares de las viviendas ilegales la demolición de las edificaciones y el cese de los suministros de agua, energía eléctrica, gas y telefonía, entre otras medidas.

La Guardia Civil recuerda que adquirir una vivienda construida de forma ilegal conlleva graves riesgos, como la posibilidad de tener que demolerla —con la consiguiente pérdida total del valor invertido—, sufrir daños materiales importantes (por ejemplo, a causa de inundaciones), enfrentarse a sanciones urbanísticas, padecer inseguridad jurídica por problemas en el registro de la propiedad o encontrar dificultades para acceder a servicios básicos como el suministro de agua o electricidad, entre otras consecuencias.