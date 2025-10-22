Rescatado en Alicante tras pasar cuatro horas atrapado por una caída en el Benacantil

Agentes de la Unidad Operativa del Servicio Nocturno (UOSN) de la Policía Local de Alicante, en colaboración con los bomberos del SPEIS, rescataron a primera hora del pasado lunes a un hombre de 78 años que sufrió una caída por un terraplén de la ladera del monte Benacantil, próxima al aparcamiento de La Ereta, y permaneció más de cuatro horas inmóvil en la zona a consecuencia del golpe, la oscuridad y la pérdida temporal de su teléfono móvil, según informa el Ayuntamiento. El accidentado, de origen nórdico, sólo sufrió heridas leves y fue atendido por una ambulancia en el lugar de la caída.

Según las fuentes municipales, una decena de agentes de la Policía Local iniciaron tras una llamada de madrugada al 112 la búsqueda de este hombre desde los diferentes accesos al monte Benacantil por las calles de Virgen del Socorro y Vázquez de Mella, en tanto que los bomberos se desplegaron por la Serra Grossa.

Tras más de una hora de rastreo, una de las patrullas desplegadas de la Policía Local localizó al accidentado con síntomas de agotamiento y deshidratación en un punto de difícil acceso en la ladera recayente a la avenida de Jaime II, junto al aparcamiento de La Ereta.

El hombre se había caído por un terraplén de unos tres metros de altura y no podía incorporarse a consecuencia del golpe, aunque no sufrió heridas de consideración. Una vez localizado fue trasladado hasta la carretera de acceso al Castillo, donde fue atendido por los servicios sanitarios de los cortes y rozaduras causadas por la caída y trasladado posteriormente por los agentes a su lugar de alojamiento.

La persona accidentada, de habla inglesa, permaneció durante cuatro horas en el lugar hasta que encontró su teléfono móvil y contactó a las 4.30 de la madrugada con el teléfono de emergencias 112, que, a su vez, avisó a la Policía Local. Siguiendo las indicaciones en inglés de este ciudadano nórdico sobre su ubicación, el rescate en el Benacantil se llevó a cabo a las 5.30 horas.