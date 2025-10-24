Desmantelan una asociación cannábica en Dénia que operaba como punto de venta de drogas

La Policía Nacional ha detenido en Dénia a cinco personas de entre 23 y 42 años por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal tras desmantelar una asociación cannábica donde se estaba vendiendo marihuana y hachís de forma indiscriminada a socios y no socios, permitiéndoles sacarla fuera del establecimiento para su consumo, según informa la Comisaría Provincial de Alicante.

La investigación se inició a raíz de que la Policía Nacional tuviera conocimiento de la existencia de una asociación cannábica ubicada en el núcleo urbano de Denia que podría venir suministrando de forma reiterada sustancia estupefaciente de modo delictivo.

Efectos intervenidos en la asociación. / INFORMACIÓN

Las primeras pesquisas se orientaron a comprobar la titularidad del local y de las personas responsables de la asociación, así como los pertinentes permisos de autorización de la actividad lícita para la que supuestamente se habría creado, averiguándose que se había registrado como una "asociación de fumadores".

Por otro lado, se prestó especial atención a las inmediaciones del local, para determinarse el flujo de personas que accedían al mismo y si se trataba de socios o meros compradores de la sustancia para sacarla de la asociación, viéndose que se trataba de un local en el que era habitual la entrada y salida de jóvenes.

Balanza intervenida en Dénia. / INFORMACIÓN

Las posteriores gestiones de investigación se prolongaron en el tiempo, desde el mes de febrero hasta principios de septiembre, y revelaron que no sólo se estaba comercializando con marihuana, sustancia a priori permitida para consumo dentro del local dentro de las pautas establecidas legalmente, sino que existían claras sospechas de que también se estuviera comercializando con hachís.

Implicados

En cuanto a los responsables del ilícito negocio, junto al presidente, secretario y tesorero de la asociación creada, la Policía identificó a otros tres individuos que pasaban largos periodos de tiempo en su interior e inmediaciones, realizando labores de “vigilancia” para advertir de la presencia policial.

Una vez reunidos todos los indicios sobre la actividad ilícita se llevó a cabo la entrada y registro del establecimiento autorizada por mandamiento judicial para proceder a la aprehensión de sustancias estupefacientes y a la detención de las personas responsables de la actividad ilícita desarrollada en el mismo.

Los agentes intervinieron en el registro practicado 418,23 gramos de marihuana, 38 gramos de hachís y 23 cigarros tipo “porro” y 155 euros en efectivo. Además, detuvieron a cinco de las seis personas investigadas, secretario y tesorero incluidos, quedando aún pendiente el arresto del presidente de la asociación al encontrarse fuera del país en el momento de la intervención.

Esta es la cuarta operación que ha realizado este año la Policía Nacional en Dénia contra este tipo de asociaciones de cannabis que han incumplido los preceptos legales para lo que fueron constituidas.

Asociaciones de cannabis

Desde la Comisaría recuerdan que son ya varias las intervenciones policiales que se han llevado a cabo en la provincia de Alicante sobre la actividad ilícita desarrollada en alguna de las denominadas asociaciones de cannabis o CSC, en las que, cuando aprovechan la falta de una legislación específica y al amparo de una regulación ambigua, han evolucionado hacia un tipo de “asociación” en las que se suministra sustancia estupefaciente a discreción y sin que exista control alguno sobre la actividad que se realiza tanto en el interior como en el exterior del local.

Alguna de estas asociaciones termina incumpliendo las reglas de funcionamiento, convirtiéndose en meros puntos de adquisición de sustancia estupefaciente al menudeo, negocio muy lucrativo y ajeno totalmente a los principios fundacionales que dieron lugar a su creación, donde los consumidores entran, compran y se llevan del local las sustancias estupefacientes adquiridas, desconociendo el uso posterior que se le va a dar, evidenciando así la comisión por parte de los vendedores y regentes del local de delitos de tráfico de drogas.