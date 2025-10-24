Trece detenidos por nueve robos en Alicante, uno de ellos tras caer al vacío de un segundo piso

La Policía Nacional ha detenido a 13 personas en nueve intervenciones diferentes por otros tantos robos en viviendas y comercios que han sido esclarecidos en Alicante durante las primeras semanas de octubre. Uno de los arrestados resultó herido al intentar huir y caer al vacío desde un segundo piso, mientras que otro de los ladrones trató de despistar a la Policía mientras paseaba a su perro de presa y al final acabó arrestado, denunciado y sin el can porque no llevaba puesto el bozal. En muchas de estas intervenciones, la colaboración ciudadana ha sido fundamental para facilitar una rápida intervención de la Policía y el arresto de los ladrones. Los arrestados tienen entre 17 y 46 años de edad y son de nacionalidad española, argelina y marroquí.

El robo que acabó con un ladrón de 44 años herido tras precipitarse al vacío desde un segundo piso ocurrió sobre las tres de la madrugada del pasado sábado 18 de octubre en un inmueble del barrio Juan XXIII Segundo Sector. La sala del 091 de la Policía Nacional fue alertada por la central de una empresa de alarmas de la presencia de al menos una persona desconocida en el interior de una casa a la que habían accedido para robar.

Cuando los agentes de servicio llegaron al lugar observaron a una persona que se estaba descolgando por la fachada del segundo al primer piso. El ladrón, al percatarse de la presencia policial, volvió a subir a la segunda planta para huir por otro lugar.

Uno de los detenidos, a la izquierda escalando por la fachada de un inmueble. / INFORMACIÓN

Los policías intentaron acceder por la puerta principal del inmueble y al estar cerrada uno de los agentes se dirigió a la parte trasera del edificio para cubrir otras posibles vías de escape. Así se pudo observar como el sospechoso cayó al vacío desde un segundo piso y a pesar de las heridas sufridas aún tuvo fuerzas para salir corriendo del lugar y huir.

Sin embargo, la huida no duró mucho tiempo porque la Policía fue alertada por un testigo de la presencia de una persona tendida en el suelo en la parte trasera de su edificio y al llegar los agentes comprobaron que presentaba lesiones, entre ellas una herida en la parte trasera de la cabeza, por lo que se solicitó la presencia de los servicios sanitarios. El ladrón herido fue evacuado a un centro hospitalario, donde quedó bajo custodia policial mientras se recuperaba de las lesiones.

Fotografiado

Por otro lado, la Policía Nacional arrestó el 1 de octubre a un hombre de 46 años que entró a robar poco antes de las dos de la tarde en una vivienda del barrio de San Agustín y fue fotografiado por el sistema de seguridad de la casa. La Policía fue alertada por el aviso de alarma y al llegar los agentes comprobaron que habían forzado la cerradura. Al dar una batida por las inmediaciones observaron a una persona que estaba paseando a un perro de raza peligrosa. Las características del hombre coincidían con las de la imagen de la empresa de alarma y se procedió a su identificación y detención. Además, se avisó a la Policía Local y le denunciaron por llevar sin bozal al perro, que fue retirado a la Protectora de Alicante.

En otra intervención ocurrida a las dos de la madrugada del pasado 3 de octubre, la Policía arrestó a un español de 20 años y a dos marroquíes de 23 y 34 tras ser descubiertos por unos vecinos cuando forzaban la puerta de una casa. La Policía llegó de inmediato y aún sorprendió a los ladrones en plena faena, cuando golpeaban la puerta para entrar a robar.

Esa misma madrugada fue detenido un español de 33 años por entrar a robar en una tienda de telefonía en las proximidades del centro comercial Gran Vía. La alarma del local se activó y los agentes desplazados al establecimiento descubrieron al ladrón escondido debajo de una mesa de escritorio en el despacho principal. El arrestado llevaba una mascarilla y una gorra de pescador para tratar de dificultar su identificación por las cámaras de seguridad.

Durante la madrugada del 4 de octubre fue detenido un menor argelino de 17 años que fue sorprendido golpeando la verja de un comercio de la zona centro de Alicante y huyó a la carrera. Asimismo, sobre las 14 horas del pasado 11 de octubre fue arrestado un varón argelino de 44 años tras ser detectado por los vecinos de un inmueble cerca del Mercado Central, los cuales llamaron a la Policía Nacional tras ver que estaba manipulando la cerradura de una casa.

Sobre las 17 horas del día 13 fueron arrestados dos españoles de 35 y 46 años y un argelino de 34 por robar en una casa de El Pla. Los arrestados alegaron que la habían alquilado, pero el dueño lo negó y dijo que la casa era una herencia de su madre . En Carolinas fue apresado el 14 de octubre un joven argelino de 29 años que escaló por la fachada para robar en una casa y tras ser increpado por vecinos optó por intentar huir. Finalmente, el 15 de octubre arrestaron a un joven argelino de 25 años dentro de una nave del Pla de la Vallonga.