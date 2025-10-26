Vecinos de la mujer asesinada en Alicante afirman que había heredado dinero

Se llamaba Cristina, tenía 37 años y era de Madrid. Desde hacía medio año tenía residencia en Alicante, en un piso que su madre había comprado antes de fallecer. Tras su muerte, hace un par de meses, Cristina se había instalado allí. Había heredado una importante cantidad de dinero. "Era una persona tranquila", aseguran a INFORMACIÓN algunos vecinos de la víctima, cuyo caso investiga la Policía Nacional como un presunto crimen de violencia machista.

La mujer fue hallada muerta este pasado viernes en la vivienda. Su cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición. El presunto autor del crimen, su pareja sentimental de 38 años, fue detenido el sábado, junto a otro hombre de 41 años, acusado de haberle ayudado a encubrir el asesinato.

"Tenía muy mala pinta"

Según las primeras hipótesis, el móvil podría ser económico, ya que el presunto asesino habría intentado quedarse con una elevada suma de dinero de la víctima. "El hombre que estaba con ella tenía muy mala pinta", reconocen algunos residentes del edificio.

Vinieron los agentes diciendo que buscaban a una chica llamada Cristina, había dos vecinas con ese nombre en el edificio

El bloque donde vivía Cristina se convirtió el viernes en un hervidero policial. "Vinieron los agentes diciendo que buscaban a una chica llamada Cristina, había dos vecinas con ese nombre en el edificio", explica un vecino.

La vivienda precintada por la Policía Nacional. / Héctor Fuentes

Cuando localizaron la vivienda, los bomberos intentaron acceder derribando la puerta, pero no pudieron. Finalmente, entraron desde otra casa, descolgándose hasta el piso de la víctima. Poco después se produjo el fatídico hallazgo.

Fuertes olores

"Algunos vecinos comentaron que olía muy fuerte los últimos días, pero piensas que son las alcantarillas", relatan las mismas fuentes. El cuerpo fue encontrado tras el aviso de una tercera persona a la Policía.

Las primeras investigaciones apuntan a que Cristina fue asesinada con un arma blanca, ya que los agentes buscaron un cuchillo en la tarde del viernes, según han contado los vecinos.

Los dos detenidos pasarán este lunes a disposición judicial, después de que el juzgado de guardia decretara durante el fin de semana secreto de sumario.

Casos

De confirmarse como un nuevo caso de violencia machista, Cristina sería la víctima mortal número 33 por violencia de género en lo que va de año y la 1.327 desde 2003. La cifra podría ascender a 34 si se confirma también como violencia machista la muerte de una joven de 19 años en Librilla (Murcia), investigada este domingo por la Guardia Civil como presunto asesinato a manos de su pareja.

En la provincia de Alicante, el año pasado se registraron cuatro mujeres asesinadas por sus compañeros sentimentales. En febrero, Rocío fue asesinada en l’Alfàs del Pi; en julio, Rosi perdió la vida en Villena, y Margarita fue hallada muerta también ese mes en Alicante, en una vivienda situada a apenas diez minutos del domicilio donde ha sido encontrada Cristina. La última víctima del año fue Cloe, de tan solo 15 años, asesinada en noviembre en Orihuela Costa.