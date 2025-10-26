Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llega una patera a Arenales del Sol con 14 inmigrantes

Cruz Roja atiende en el puerto de Alicante a los varones, todos mayores de edad y en buen estado de salud

Cruz Roja atendiendo a migrantes llegados en una patera, en una imagen de archivo.

Sara Rodríguez

Una patera con 14 inmigrantes de origen argelino llegó anoche a la costa de Elche, concretamente a la zona de Arenales del Sol. Según ha confirmado Cruz Roja a INFORMACIÓN, se trata de varones mayores de edad que se encuentran en buen estado de salud.

Tras su localización en la costa ilicitana, los ocupantes de la embarcación fueron trasladados al puerto de Alicante, donde recibieron atención humanitaria y sanitaria por parte de los equipos de Cruz Roja.

La asistencia se llevó a cabo de madrugada, alrededor de las cuatro de la mañana de este domingo, según las mismas fuentes.

Los 14 hombres fueron valorados médicamente antes de su puesta a disposición de las autoridades competentes.

