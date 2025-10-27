Juzgan a un hombre por tocamientos a una niña de siete años en un piso de Alicante

La Audiencia de Alicante ha sentado en el banquillo este lunes a un hombre acusado de hacer tocamientos a una niña de siete años en un piso de esta ciudad donde convivían varias familias. La Fiscalía ha mantenido la petición de cuatro años y seis meses de prisión para él.

Los hechos se produjeron el 17 de octubre de 2021 en una vivienda de Alicante, que el procesado y su familia compartían con los padres de la víctima.

El fiscal sostiene que el encausado sometió a tocamientos en sus partes íntimas a la niña, aprovechando un momento en que sus padres habían salido para realizar unas compras en una panadería cercana. Según la acusación pública, el procesado aprovechó la ausencia de los progenitores de la menor para invitarla a que se metiera en su cama para jugar, junto al hijo pequeño del acusado, donde la agredió sexualmente.

Cuando los padres de la víctima regresaron a la vivienda, la niña salió corriendo del dormitorio y fue a contarles lo sucedido, lo que propició un altercado con el encausado. Al día siguiente, los progenitores acudieron a comisaría para denunciar los hechos.

El procesado lo niega

El procesado ha negado los tocamientos durante su declaración y ha sostenido que la menor se los había inventado. Por este motivo, su defensa ha solicitado la libre absolución.

Durante la celebración de la vista se ha reproducido la declaración que prestó en su día la menor en el juzgado, en el que ha explicado cómo se produjeron los presuntos tocamientos. Una comparecencia que quedó grabada y se ha visionado en el juicio como prueba preconstituida.

Por su parte, los padres de la víctima, que estaban citados en calidad de testigos, no han comparecido en el juicio, al no haber podido ser localizados. También ha declarado a instancias de la defensa una mujer que aseguró que ese día estaba fregando el pasillo y que no vio nada anómalo en el dormitorio. El juicio ha quedado visto para sentencia.