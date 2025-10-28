Detenido por apalear al "camello" que le vendió marihuana de "mala calidad" en Alicante

Un hombre de 49 años ha sido detenido por "tomarse la justicia por su mano" y apalear a otro que le acababa de vender 50 gramos de marihuana en una plaza de Alicante al descubrir que la droga era de mala calidad y de que se negara a devolverle el dinero.

Según han informado a Efe fuentes cercanas al suceso, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo, sobre las 1:15 horas, en una plaza muy cercana al Hospital General Doctor Balmis de la ciudad, y al presunto comprador, de nacionalidad española, se le atribuye un supuesto delito de realización arbitraria del propio derecho con empleo de violencia, lo que viene a ser "tomarse la justicia por su mano".

Por su parte, el considerado "camello", un peruano de 53 años sin antecedentes, pero en situación irregular en España, y una mujer que le acompañaba y que portaba droga -española, nacida en Cuba, de 51 años- también fueron arrestados por supuesto tráfico de estupefacientes.

Una patrulla de la Policía Nacional circulaba a primera hora de la madrugada por esa plaza del barrio del Garbinet cuando observó a un individuo pateando la cara de otro, quien sufrió heridas en la boca aunque desistió del ofrecimiento de atención sanitaria.

Testigos

Los agentes separaron a los dos individuos y el supuesto "camello" relató que le estaban pegando para robarle, aunque el testimonio de testigos desveló que el agresor y la víctima habían quedado para la compraventa de 50 gramos de marihuana por 50 euros.

Tras recibir una bolsa verde con un agujero y esa cantidad de estupefaciente, el comprador, que estaba acompañado de dos amigos para, supuestamente, consumir los tres, consideró que la mercancía era "de mala calidad" y devolvió la bolsita a la mujer.

Sin embargo, el "camello" rechazó reintegrar el dinero y esto desencadenó la pelea, en la que en un principio se ausentó la mujer aunque posteriormente fue localizada por los policías y en un cacheo se le halló la referida bolsa verde rota con la marihuana citada por los testigos.

Se da la circunstancia de que en la rama de uno de los árboles de la plaza se encontró una bolsa con dos bolsitas de marihuana listas para ser vendidas.

Aunque el considerado vendedor carecía de antecedentes, la mujer sí contaba con 14 arrestos previos mientras que el comprador y agresor suma 30 reseñas policiales, según las mismas fuentes, que han señalado que los tres ya han pasado a disposición del juzgado de guardia.