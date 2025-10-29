Batida policial en busca del dron que obligó a cerrar el aeropuerto de Alicante-Elche

El misterioso dron que provocó el lunes por la noche el cierre del aeropuerto de Alicante-Elche durante dos horas por motivos de seguridad no ha vuelto a levantar el vuelo, al menos en las inmediaciones de las instalaciones aeroportuarias. La primera batida realizada el lunes y durante la madrugada de ayer por la Policía Nacional en la zona de Torrellano y el Parque Industrial en Elche no detectó rastro alguno del dron, cuyo propietario desapareció del lugar antes de ser localizado e identificado para ser propuesto para una sanción millonaria.

En la madrugada de ayer se activó una nueva alerta, pero al final fue una falsa alarma que no afectó al funcionamiento del aeropuerto, donde horas antes se desviaron una decena de vuelos con más de un millar de pasajeros.

IMG-20251028-WA0027.jpg / Áxel Álvarez

Nueva inspección

Los especialistas de la Unidad Aérea de la Policía (UAP) de Alicante regresaron ayer por la tarde para llevar a cabo una nueva inspección en la zona y tampoco detectaron drones, cuyo vuelo está prohibido en el entorno de los aeropuertos por el peligro de colisión para los aviones.

Cartel que alerta en el aeropuerto de la prohibición de volar drones. / Axel Álvarez

La Policía baraja que podrían ser uno o dos drones los aparatos que activaron las alarmas en el aeropuerto poco antes de las 21 horas del lunes. No obstante, podría tratarse de un solo dron que fue visto en Torrellano y luego se desplazó volando hasta el Parque Empresarial, donde se produjo el otro avistamiento.

Los policías de la UAP realizaron la batida con un aparato llamado Aeroscope, que permite detectar drones y localizar el lugar donde está el piloto, y otro llamado Sendes, que es un antidron que activa un inhibidor que bloquea el dron y provoca que regrese a la base desde la que inició el vuelo o bien se quede estático hasta quedarse sin batería o aterrice.