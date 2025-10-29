Un menor de 17 años de Alicante a Ione Belarra: "voy a por ti con un destornillador"

La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Alicante a un menor de 17 años acusado de ciberacoso a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a la que envió amenazas de muerte, según ha adelantado la Cadena Ser y han confirmado a este diario fuentes policiales.

La dirigente de Podemos denunció ante la Policía Nacional el pasado mayo que estaba siendo acosada a través de su Telegram personal, donde recibió varios mensajes anónimos violentos, con amenazas de muerte como "voy a por ti con un destornillador" o "estoy en tu ventana, voy a tu puerta".

Las pesquisas realizadas por agentes de las brigadas provinciales de Información de Madrid y de Alicante permitieron identificar y detener el pasado septiembre al presunto ciberacosador en un municipio de la zona del Medio Vinalopó.

La Policía procedió al arresto del menor y lo puso a disposición de la Fiscalía de Menores.

Según publica la Cadena Ser, al detenido le incautaron material informático y teléfonos móviles donde se han identificado numerosas bases de datos con información personal y financiera de ciudadanos españoles.

Asimismo, ha adelantado que el detenido en Alicante publicó diversos listados con información personal de representantes públicos y ciudadanos y que también traficaba con la información privada de ciudadanos, a través de la compraventa y difusión de datos personales y bancarios, entre ellos direcciones de correo, contraseñas y números de tarjetas.

La Policía Nacional ha podido descubrir también que el menor presuntamente ha difundido en foros y repositorios públicos listados con datos personales de políticos y cargos públicos, entre ellos representantes de Sumar, como Esther Francisca Gil; de Compromís, como Mónica Oltra, y de Izquierda Unida, como Antonio Maíllo, así como miembros del Gobierno de España, entre ellos el propio presidente, Pedro Sánchez o el ministro de Agricultura, Luis Planas, según publica la Ser.