Viaja de Argelia a Alicante y abandona a su hijo menor en un centro de acogida de San Sebastián

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 54 años por un delito de abandono de menor no acompañado tras haber dejado supuestamente a su hijo en el mes de mayo en el centro de acogida UBA de San Sebastián, después de que llegara de Argelia a España a través del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

El arresto se produjo en el marco de la operación Zaugarria llevada a cabo la semana pasada por agentes de la Policía Nacional adscritos a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Gipuzkoa, ha informado este miércoles el Ministerio del Interior en un comunicado.

Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado han detectado "la llegada a España de menores extranjeros acompañados de sus progenitores" que posteriormente son "abandonados" por estos bajo la premisa de que se presenten a continuación en dependencias policiales, centros de menores y organismos públicos "exponiendo que se encuentran en situación de desamparo", ha precisado la fuente.

En este contexto y fruto de la colaboración con el resto de agentes implicados en los ámbitos de protección del menor, el pasado 8 de octubre el centro de acogida UBA de San Sebastián informó de que dos personas -un hombre y una mujer- se habían personado en sus instalaciones preguntando por un menor acogido y que se habían identificado como su padre y su tía.

De forma inmediata se desplazaron al lugar varios efectivos de la Policía Nacional, aunque a su llegada, el supuesto padre ya había huido por lo que se inició un atestado para su localización.

La investigación puesta en marcha determinó que el menor había llegado a España a través del aeropuerto de Alicante y que en compañía de su padre había viajado en autobús hasta Bilbao, donde este le dejó con un amigo que, a su vez, lo trasladó a San Sebastián.

Además, se constató que el padre del menor tenía concedida una "estancia por estudios" hasta junio de 2026 y un domicilio en Alicante, por lo que fue citado a declarar en la comisaría alicantina. Se presentó de forma voluntaria y fue informado de la obligación de tenía de hacerse cargo de su hijo.

Por este motivo y una vez puesto en libertad, el padre del menor se personó en la Comisaría Provincial de San Sebastián el jueves 23 de octubre para recoger a su hijo, quien fue trasladado desde UBA para proceder a la reagrupación familiar.

De esta manera, el menor dejó de ser tutelado por la Administración pública tras dar cuenta al juzgado de Instrucción número 5 de San Sebastián, conocedor de la causa, así como a Fiscalía de Menores, ha señalado la fuente.