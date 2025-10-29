Viaja de Argelia a Alicante y abandona a su hijo menor en un centro de acogida de San Sebastián
La Policía Nacional arresta por abandono al padre, que ya se ha hecho cargo del menor tutelado por la Administración desde el pasado mayo
La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 54 años por un delito de abandono de menor no acompañado tras haber dejado supuestamente a su hijo en el mes de mayo en el centro de acogida UBA de San Sebastián, después de que llegara de Argelia a España a través del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.
El arresto se produjo en el marco de la operación Zaugarria llevada a cabo la semana pasada por agentes de la Policía Nacional adscritos a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Gipuzkoa, ha informado este miércoles el Ministerio del Interior en un comunicado.
Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado han detectado "la llegada a España de menores extranjeros acompañados de sus progenitores" que posteriormente son "abandonados" por estos bajo la premisa de que se presenten a continuación en dependencias policiales, centros de menores y organismos públicos "exponiendo que se encuentran en situación de desamparo", ha precisado la fuente.
En este contexto y fruto de la colaboración con el resto de agentes implicados en los ámbitos de protección del menor, el pasado 8 de octubre el centro de acogida UBA de San Sebastián informó de que dos personas -un hombre y una mujer- se habían personado en sus instalaciones preguntando por un menor acogido y que se habían identificado como su padre y su tía.
De forma inmediata se desplazaron al lugar varios efectivos de la Policía Nacional, aunque a su llegada, el supuesto padre ya había huido por lo que se inició un atestado para su localización.
La investigación puesta en marcha determinó que el menor había llegado a España a través del aeropuerto de Alicante y que en compañía de su padre había viajado en autobús hasta Bilbao, donde este le dejó con un amigo que, a su vez, lo trasladó a San Sebastián.
Además, se constató que el padre del menor tenía concedida una "estancia por estudios" hasta junio de 2026 y un domicilio en Alicante, por lo que fue citado a declarar en la comisaría alicantina. Se presentó de forma voluntaria y fue informado de la obligación de tenía de hacerse cargo de su hijo.
Por este motivo y una vez puesto en libertad, el padre del menor se personó en la Comisaría Provincial de San Sebastián el jueves 23 de octubre para recoger a su hijo, quien fue trasladado desde UBA para proceder a la reagrupación familiar.
De esta manera, el menor dejó de ser tutelado por la Administración pública tras dar cuenta al juzgado de Instrucción número 5 de San Sebastián, conocedor de la causa, así como a Fiscalía de Menores, ha señalado la fuente.
