Libertad bajo fianza para los detenidos por secuestrar y acuchillar a su jefe en Elche

Un secuestro con muchas interrogantes. La Audiencia Provincial de Alicante ha acordado la libertad bajo fianza para los dos detenidos por secuestrar y acuchillar a su jefe en un domicilio del Polígono de Altabix, en Elche, el pasado mes de junio. Una medida que se adopta ante las numerosas contradicciones en el testimonio de la víctima, que se encuentra en paradero desconocido y no ha podido declarar aún ante el juzgado que investiga los hechos. La propia víctima llegó a decir a los médicos que le atendieron en el hospital que las heridas se las había causado él mismo, mientras que en los primeros momentos aseguró a los agentes que fue apuñalado por las personas que le tenían secuestrado.

Los dos sospechosos estaban en prisión preventiva desde su detención a mediados del pasado mes de junio. Ambos sostienen que el herido era su jefe y que sufría una enfermedad mental que le llevó a que intentar acuchillarse, llegando incluso a pedirles ayuda para evitarlo. Según la versión que dieron, en el momento de su arresto iban en busca de asistencia médica. “Han transcurrido ya cuatro meses desde la detención e ingreso en prisión de los recurrentes”, señala el auto de la Sección Séptima de la Audiencia, con sede desplazada en Elche, al revocar el auto que los mantenía encarcelados. La resolución estima parcialmente el recurso presentado por la defensa de ambos, la abogada Sara Cabezas, y fija una fianza para cada uno de ellos de 25.000 euros, con la prohibición de salir del territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días ante el juez. El dinero de la fianza todavía no se ha entregado, motivo por el que los dos arrestados siguen encarcelados. Fuentes próximas a la defensa indicaron que el pago se efectuará en los próximos días.

Coches de la Policía Nacional estacionados junto a la Comisaría de Elche, en una imagen reciente. / Información

Los hechos ocurrieron el 15 de junio después de que agentes de la Policía Nacional acudieran a un domicilio del Polígono de Altabix, donde encontraron a la víctima en la puerta de copiloto de un vehículo, con una herida sangrante en el abdomen. Asimismo tenía unas bridas de color blanco, hecho que hacía sospechar que podría haber sido maniatado y posteriormente liberado. La víctima tiene 29 años. La investigación policial apuntaba que el hombre fue atado con bridas, en pies y manos para inmovilizarlo y que se sintiera indefenso. La víctima recibió al menos catorce pinchazos en el cuello y el torso, y sufrió perforación de hígado e intestino. Los arrestados eran las únicas personas que estaban en el inmueble en el momento en que llegaron los agentes y presentaban manchas de sangre. La Policía les arrestó porque consideraba incoherentes y contradictorias sus declaraciones. Asimismo, se valoraba el hecho de que algunas de las heridas que presentaba la víctima no podían ser autoinfligidas y tendrían que haber sido causadas por otra persona.

Declaraciones diferentes

El propio herido había dicho al policía que le tomó declaración que había estado encerrado en la casa maniatado, mientras sus captores le reclamaban el pago de una supuesta deuda por drogas. Así lo manifestó también en los primeros momentos a los médicos y a la Policía cuando fue trasladado. Sin embargo, mientras estaba en el centro médico, cuando ya se encontraba fuera de peligro y su salud se había estabilizado, dijo en varias ocasiones a los médicos que las heridas se las había hecho él mismo. Los expertos aconsejaron que fuera derivado a una unidad psiquiátrica. Pero cuando el psiquiatra se entrevistó con él, aseguró que fue acuchillado por terceras personas. Algunos informes médicos ponían en duda que, por su morfología, esas heridas se las pudiera haber causado él mismo.

A todas estas circunstancias se añade el que la víctima se encuentra en estos momentos en paradero desconocido. "No ha sido posible la localización, ni la toma de declaración de la víctima, diligencia esencial para el esclarecimiento de los hechos", señala la Audiencia, en referencia a los testimonios contradictorios que este ha tenido durante este tiempo. "No es previsible en este momento su próxima localización, cuando ya han transcurrido casi cuatro meses de la detención e ingreso en prisión de los recurrentes", sostiene la Audiencia, que recuerda que a estas alturas de la investigación tampoco ha podido ser localizada la novia de la víctima, ni tampoco hay un informe de un médico forense sobre el alcance de las lesiones. Motivos por el que se accede a la libertad bajo fianza mientras continúan las pesquisas que ayuden a disipar todas estas sombras.