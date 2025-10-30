El menor detenido en Alicante por acosar a Ione Belarra, en libertad vigilada a la espera de un programa de reeducación

El joven detenido por ciberacoso y amenazas de muerte a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se encuentra en situación de libertad vigilada en la Fiscalía de Menores, a la espera de que los equipos técnicos aplicaran un plan educativo para él, según han confirmado fuentes cercanas al caso. El joven fue arrestado el pasado mes de septiembre tras una denuncia de la dirigente de la formación morada presentada en mayo y en la que alertaba que había recibido amenazas de muerte a través de varios mensajes anónimos violentos en su cuenta de Telegram.

“Voy a por ti con un destornillador” o “Estoy en tu ventana, voy a tu puerta” eran algunas de las comunicaciones violentas recibidas. Las pesquisas llevaron a los agentes a rastrear el origen de las amenazas hasta un domicilio de la comarca del Medio Vinalopó, en la provincia de Alicante donde fue arrestado el menor. Durante el registro de su domicilio se intervinieron varios ordenadores y dispositivos electrónicos cuyo contenido ha sido analizado durante estas semanas por agentes de las brigadas de Información de Alicante y Madrid de la Policía Nacional.

Después del arresto, desde la Fiscalía se hizo al presunto ciberacosador la advertencia de que en el caso de reincidir podría ser internado en un centro de menores. El juzgado acordó en su día la medida de libertad vigilada una medida de carácter educativo y de control y que en este caso se aplicará una vez se apruebe el plan individualizado de intervención que está siendo elaborado por el equipo técnico.

Sin destacar en los estudios

Los hechos se denunciaron el pasado mes de mayo cuando el joven tenía tan solo 15 años de edad, aunque en la actualidad ya cuenta con 16. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que todo apuntaba a que este actuaba en solitario y sin conexión con ningún grupo organizado. Las fuentes próximas al caso consultadas por este diario señalaron que aunque el joven no tenía un notable rendimiento académico según figuraba en su expediente sí que contaba con unos conocimientos avanzados de la informática que habría utilizado para acceder a la información personal de terceras personas.

Fuentes cercanas al caso indicaron que el arrestado es un especialista que está bien considerado en la "dark web" y presuntamente ha tenido acceso a información privada de dirigentes políticos. Así, además de las amenazas a Ione Belarra, habría tenido acceso a alguna tarjeta bancaria de la dirigente de Podemos y la utilizó en alguna compra.

Al detenido le incautaron material informático y teléfonos móviles donde se han identificado numerosas bases de datos con información personal y financiera de ciudadanos españoles.

Asimismo, la cadena Ser adelantó este miércoles que el detenido en Alicante publicó diversos listados con información personal de representantes públicos y ciudadanos y que también traficaba con la información privada de ciudadanos, a través de la compraventa y difusión de datos personales y bancarios, entre ellos direcciones de correo, contraseñas y números de tarjetas.

La Policía Nacional ha podido descubrir también que el menor presuntamente ha difundido en foros y repositorios públicos listados con datos personales de políticos y cargos públicos, entre ellos representantes de Sumar, como Esther Francisca Gil; de Compromís, como Mónica Oltra, y de Izquierda Unida, como Antonio Maíllo, así como miembros del Gobierno de España, entre ellos el propio presidente, Pedro Sánchez o el ministro de Agricultura, Luis Planas, según publica la cadena Ser. Datos que aún están pendientes de ser estudiados por el juzgado que investiga el caso.