Tres detenidos por suministrar cocaína a varios puntos de venta de droga de Alicante

La Policía Nacional ha detenido en Alicante y Mutxamel a dos hombres y una mujer acusados de tráfico de drogas al dedicarse presuntamente al abastecimiento de cocaína a varios traficantes asentados en la capital alicantina y otras localidades de la comarca de la l'Alacantí.

Según la Policía, con la detención de estas tres personas se ha conseguido desmantelar un importante punto de distribución de cocaína y además de las tres detenciones han sido intervenidos unos 700 gramos de cocaína.

La investigación tuvo su inicio a raíz de ciertas informaciones sobre un vehículo que podría estar abasteciendo a varios puntos de venta de sustancias estupefacientes ubicados en la Zona Norte de Alicante.

Vigilancias

Por ello, se realizaron diversas vigilancias en torno al vehículo investigado y los agentes consiguieron identificar a dos varones que estarían dedicándose de manera conjunta al tráfico de drogas, concretamente cocaína, abasteciendo a varios traficantes de la zona.

Uno de los investigados era el que hacía las funciones de transportar la droga en su vehículo y el otro el que conseguía la sustancia para posteriormente almacenarla, procesarla y manipularla. Dicha sustancia la preparaba en un trastero ubicado en el municipio de Sant Joan d'Alacant, que utilizaba como almacén.

Droga oculta en el coche

Tras un dispositivo establecido en torno a los investigados se inició una vigilancia y seguimiento sobre el vehículo utilizado para el transporte de la droga. Aunque el sospechoso intentó huir, se produjo una persecución y los agentes interceptaron el turismo y encontraron en un compartimento oculto bajo el volante un envoltorio que contenía cocaína con un peso de unos 400 gramos, por lo que detuvieron a su conductor persona por los delitos de tráfico de drogas, daños y atentado a agente de la autoridad.

Los detenidos distribuían la sustancia estupefaciente oculta en un compartimento fabricado oportunamente para ello en el vehículo de uno de ellos, conocido como “caleta”, abasteciendo así a otros distribuidores de sustancias estupefacientes de la ciudad de Alicante y de localidades cercanas. Las “caletas" son huecos camuflados que se crean en vehículos u otros lugares para ocultar mercancía ilegal, como drogas, armas o dinero.

Los agentes detuvieron a otro implicado en Mutxamel, donde realizaron un registro en su domicilio. También registraron un trastero en Sant Joan d'Alacant, propiedad de uno de los detenidos y donde los agentes intervinieron cerca de 200 gramos de cocaína, balanzas de precisión, una máquina envasadora, una centrifugadora-horno de gas, diversos productos químico y útiles para la preparación de las dosis.

Tras la detención de los principales investigados, los agentes llevaron a cabo el arresto en Alicante de una tercera persona, la cual colaboraba con funciones de transporte de la sustancia. En el momento de su detención le fueron intervenidos 98 gramos de cocaína ocultos en el interior del bolso que portaba.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de los juzgados de guardia de Alicante y San Vicente del Raspeig, decretándose el ingreso en prisión para uno de los detenidos.