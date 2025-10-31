Los dos acusados del doble apuñalamiento en Monforte se declaran culpables a mitad de juicio

Desenlace inesperado en el juicio por un doble apuñalamiento en Monforte del Cid tras una disputa entre dos familias. Los acusados, padre e hijo, se han declarado culpables y han pagado el dinero de las indemnizaciones, a pesar de que la vista había comenzado con ambos negando los hechos. En la segunda sesión, de las tres que tenía previstas la Audiencia de Alicante, ambos aseguraron que querían plantear un acuerdo de conformidad, que va a suponer una reducción de la condena, aunque no evitará que tengan que ingresar en prisión. Las víctimas son también, padre e hijo, con quienes los acusados habían tenido una disputa presuntamente por el pago de unos trabajos que les habían realizado.

La reyerta se produjo el 12 de mayo de 2021 en una céntrica avenida de la población que, en esos momentos, estaba muy concurrida, motivo por el que había numerosos testigos citados para el juicio. Los hechos se produjeron cuando los procesados se encontraron con la primera víctima junto a un establecimiento comercial y comenzaron a agredirle hasta que varios viandantes les separaron. El agredido llamó entonces a su padre para que fuera a recogerlo y, cuando éste apareció, los procesados les atacaron con armas blancas que les clavaron en el costado, el cuello y la zona lumbar. A continuación, huyeron. Según la acusación, las víctimas sufrieron lesiones que podrían haberles causado la muerte de no recibir asistencia sanitaria.

Las penas

Las fuentes judiciales consultadas por este diario que el acusado de mayor edad se ha conformado con una pena de cuatro años por intento de homicidio y otra de un año y nueve de prisión por lesiones. Su hijo se ha conformado con cuatro años de prisión por un delito de lesiones. La Fiscalía ha aplicado atenuantes por drogadicción y reparación del daño, después de que los acusados hayan pagado 15.000 euros en efectivo para indemnizar a las víctimas. Se da la circunstancia de que, nada más anunciar que querían un acuerdo, una de las familiares se desplazó hasta el municipio de Monforte a por el dinero. A pesar de que se trataba de una cantidad elevada, se presentó en metálico y en billetes de 50 euros. Cantidades que se entregaron en mano y sin pasar por cuenta bancaria.

La Fiscalía calificaba incialmente los hechos como constitutivos de dos delitos de homicidio en grado de tentativa y pedía para el padre una pena de prisión de 16 años como autor de ambos delitos y para su hijo, ocho años de cárcel por tentativa de homicidio. Aunque las penas se han visto reducidas tras el acuerdo, los dos tendrían que ingresar en prisión, pese a que uno de ellos ya estuvo en su día en prisión preventiva.

Versiones diferentes

Los acusados habían negado ser los autores de las cuchilladas. Según la versión que habían dado al inicio del juicio, el padre tuvo un altercado con el hijo cuando coincidieron en un local de ocio de la localidad y tras tener unas palabras con él, recibió varios golpes que le dejaron inconsciente en el suelo, mientras una multitud se echaba sobre él. El procesado había asegurado que ni asestado puñalada alguna, ni le han intervenido armas blancas. "Allí había mucha gente. Estos tienen muchos enemigos en el pueblo. Seguramente alguien ha aprovechado el tumulto para hacerles daño y que nos culparan a nosotros", explicó. Una versión a la que ha dado la vuelta tras declararse culpable.

En cuanto al hijo, este había señalado que todo ocurrió de manera muy rápida y todo fue muy confuso porque había mucha gente. "Vi que pegaban a mi padre y yo me metí para defenderlo, pero solamente di un puñetazo", según esa versión. Sin embargo, a las únicas personas del tumulto a las que vio intervenir en la pelea "solo lo hacían para separar". Fue una declaracion breve, para la que se acogió a su derecho a contestar solo a su abogado. Él también se ha declarado culpable.