Recuperan 1,4 millones en material deportivo sustraído tras el robo de un coche en Alicante

La Guardia Civil de Alicante ha desmantelado una nave industrial en el municipio de Cabanes (Castellón) que era utilizada como almacén y base de operaciones de una organización criminal dedicada al robo, manipulación y exportación ilegal de vehículos de alta gama, así como a cometer robos con fuerza, entre ellos uno de 1,5 millones en material de ciclismo que ha sido recuperado casi en su totalidad.

Durante la operación han sido detenidos en Oropesa del Mar un hombre ucraniano de 54 y un georgiano de 35 años, los cuales han ingresado en prisión provisional sin fianza. Los agentes han identificado además a un tercer varón mayor de edad implicado en estos hechos que está pendiente de ser detenido.

Furgoneta robada que ha sido recuperada. / INFORMACIÓN

El Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante inició la investigación en octubre de 2025 tras la sustracción de un vehículo en la ciudad de Alicante.

El seguimiento de este vehículo permitió a los agentes localizar una nave industrial en Cabanes que contaba con avanzados sistemas de seguridad y vigilancia permanente.

Vehículos sustraídos

Tras diversas gestiones, los investigadores comprobaron que en el interior del inmueble se almacenaban vehículos sustraídos. Detrás de esta infraestructura se encontraba una organización criminal asentada en el litoral levantino, especializada en el robo de vehículos de alta gama, la manipulación de bastidores y centralitas, y su posterior envío a otros países europeos con placas de matrícula falsificadas.

En algunos casos, los vehículos eran utilizados para cometer robos en empresas, lo que evidenciaba la complejidad y profesionalización del grupo.

Durante las vigilancias, los agentes observaron un constante movimiento de vehículos que entraban y salían del recinto, así como la presencia de maquinaria especializada para el troquelado de bastidores, lo que permitió confirmar la actividad ilícita.

Efectos intervenidos en la operación. / INFORMACIÓN

Las pesquisas permitieron relacionar a la banda con un robo cometido en septiembre en el municipio de Urnieta (Guipúzcoa). En este suceso, los delincuentes accedieron mediante un butrón a una empresa dedicada a la venta de material deportivo y sustrajeron accesorios de ciclismo de alta gama valorados en casi 1,5 millones de euros, utilizando para ello varios vehículos sustraídos.

Con toda la información recabada, el pasado 22 de octubre se llevó a cabo una entrada y registro en la nave industrial de Cabanes. En su interior, los agentes localizaron casi la totalidad del material deportivo robado, más de 1.500 cajas valoradas en 1,45 millones de euros, correspondiente al robo cometido en Urnieta.

Asimismo, se intervinieron cuatro vehículos sustraídos en las provincias de Alicante, Castellón, Málaga y Valencia, junto con diverso material destinado a la manipulación de automóviles y falsificación de matrículas.

Entre los efectos intervenidos destacaban un dispositivo de diagnóstico tipo OBD, empleado para la manipulación electrónica de los coches, ocho juegos de placas de matrícula que habían sido falsificadas, documentación de vehículos falsificada y chapas identificativas de bastidor falsas.

Los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Castellón, acusados de los presuntos delitos de organización criminal, robo con fuerza en las cosas, cuatro delitos de robo de uso de vehículo y falsedad documental, tanto por utilizar documentación falsa para alquilar la nave como por alterar los bastidores y matrículas de los vehículos.

Los investigadores, que han contado con el apoyo del Puesto Principal de Oropesa del Mar, no dan por concluida la operación, por lo que no se descarta la práctica de nuevas detenciones ni la atribución de más delitos al grupo desarticulado.