Seis detenidos en Muro con 2,5 millones de cigarrillos de contrabando en un camión

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulada una organización criminal dedicada al contrabando internacional de tabaco y de óxido nitroso, conocido como "gas de la risa". En la operación han sido intervenidos más de 2.500.000 de cigarrillos que transportaban en un camión tráiler interceptado en un polígono de Muro y 5.200 litros de “gas de la risa” durante un registro en una nave industrial de Málaga.

En la intervención de Muro fueron detenidas seis personas, una de ellas defendida por el abogado Francisco Moreno, y en Málaga fue arrestado el principal implicado. Cinco de los detenidos ingresado en prisión provisional y otros dos quedaron en libertad con cargos.

La operación se inició el pasado mes de mayo tras detectarse una red compuesta por ciudadanos del este de Europa y españoles que empleaban una empresa de transporte internacional para ocultar mercancías ilícitas entre carga legal.

Imágenes de las cajas de tabaco incautadas en Muro. / INFORMACIÓN

Tras varios meses de vigilancia, el pasado mes de septiembre, los investigadores interceptaron un camión en Muro cuando varios miembros de la red realizaban labores de descarga a vehículos más pequeños. En el interior del semirremolque fueron localizados 10 pallets con 128.000 cajetillas de tabaco de contrabando de tabaco, con un valor en el mercado de 753.466 euros, lo que suponía un fraude fiscal de más de 575.000 euros. En ese momento se procedió a la detención de seis personas que participaban en la descarga y custodia del vehículo.

"Gas de la risa"

De forma paralela, en la provincia de Málaga se efectuó la detención del principal investigado, propietario de los camiones utilizados por la organización. En el registro de su domicilio y una nave industrial se hallaron 2.592 botellas de óxido nitroso, conocidas popularmente como “gas de la risa”, que sumaban 5.184 litros. Durante la operación, además, se intervinieron 2.100 euros en efectivo y 40.000 euros en billetes falsos.

En el desarrollo de la investigación se constató que la organización realizaba transportes legales hacia Francia y otros países centroeuropeos, lo que dificultaba su detección. No obstante, los agentes observaron cómo, en algunos viajes, dejaban huecos en el interior de los remolques para introducir efectos ilícitos, cubriéndolos posteriormente con mercancía regular. Los movimientos de los investigados fueron documentados mediante dispositivos de vigilancia y medios técnicos de grabación facilitados por el DAVA, confirmándose así la estructura y operativa de la organización.

El cargamento de "gas de la risa" intervenido en Málaga. / INFORMACIÓN

Los siete arrestados fueron puestos a disposición de los juzgados de guardia de Alcoy y Málaga, desde donde se decretó el ingreso en prisión provisional de cinco de ellos. La investigación continúa abierta para determinar la procedencia de los efectos intervenidos y la vinculación de la empresa de transporte con otras actividades ilícitas en el ámbito internacional.

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo esta operación, alineada con la estrategia de seguridad de la Unión Europea, alineada con agentes policiales de Croacia, Montenegro y Francia en el marco de la red ENFAST. Dicha estrategia se enfoca en cuatro puntos clave: establecer un entorno de seguridad preparado para el futuro, combatir las amenazas emergentes, proteger a los ciudadanos europeos del terrorismo y la delincuencia organizada, y forjar un robusto ecosistema de seguridad europeo.

Para lograr estos objetivos, la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea (DG HOME por sus siglas en inglés), junto con las agencias de la UE y fondos específicos de la UE, como los fondos de seguridad interior (ISF por sus siglas en inglés), respaldan a los estados miembros en la lucha contra las amenazas criminales mediante operaciones coordinadas dirigidas a desmantelar las redes criminales y sus modelos de negocio.

Las intervenciones efectuadas bajo este esquema han sido cofinanciadas por la Unión Europea, como parte del apoyo a los estados miembros para combatir las redes delictivas que constituyen las amenazas más significativas para la seguridad de los ciudadanos de la UE y de la Unión en su conjunto.