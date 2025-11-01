Cae una red que vendía medicamentos falsificados en internet con detenidos en Alicante
La investigación se inició tras la intervención de un paquete con psicofármacos en una empresa de paquetería en Zamora
La Guardia Civil ha detenido a 22 personas, entre ellas varias en la provincia de Alicante, en el marco de la operación "Grecofar", que ha permitido desmantelar una organización dedicada a la venta ilegal de medicamentos a través de Internet.
Los implicados adquirían los fármacos mediante recetas falsas y los comercializaban posteriormente en redes sociales y aplicaciones de mensajería, según el Instituto Armado.
La investigación permitió determinar que estos medicamentos eran comúnmente utilizados en el consumo de drogas, por lo que a los detenidos se les imputan delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.
Rastreo
La operación se inició tras la interceptación de una importante cantidad de medicamentos psicotrópicos en una empresa de paquetería de Benavente (Zamora). A partir de ese hallazgo, los agentes comenzaron a rastrear el origen y trazabilidad de las recetas empleadas, comprobando que procedían de prescripciones electrónicas privadas emitidas por un mismo colegiado.
El grupo delictivo falsificaba de recetas médicas para adquirir medicamentos susceptibles de ser mezclados con drogas
Este facultativo prescribía un medicamento frecuentemente usado en el consumo de drogas y que, según la investigación, suele enviarse al norte de África para su mezcla con hachís en la elaboración del llamado "karcubi", conocido como "la droga de los pobres".
Tras la detención de la persona que elaboraba y vendía las recetas, los agentes localizaron a su principal colaborador, encargado de distribuirlas por mensajería instantánea. También se identificó a las denominadas "mulas económicas", titulares de las cuentas bancarias donde se ingresaban los beneficios obtenidos de las ventas.
Varios implicados
De forma paralela, se descubrió a un vecino de Majadahonda (Madrid) que almacenaba grandes cantidades de medicamentos para su posterior venta ilícita a través de redes sociales, implicando a numerosos usuarios finales.
El operativo culminó con un registro en Majadahonda, donde se incautaron medicamentos, drogas, recetas y sellos médicos falsificados, además de material informático.
En total, las detenciones se han producido en Alicante, A Coruña, Ávila, Barcelona, Burgos, Baleares, Granada, Madrid, Málaga, Salamanca, Santander, Valencia y Vizcaya. La investigación ha sido desarrollada por la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, con la colaboración del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y el Área de Inspección Farmacéutica de la Comunidad de Madrid.
Las diligencias, los objetos incautados y los detenidos han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Majadahonda, sección 6.
